Україна залишиться без 60% палива, а ціни на бензин рвонуть угору - експерт

Україна і Молдова вже готують об'їзні маршрути після удару рф по мосту в районі Маяків.

https://glavred.net/ukraine/ukraina-ostanetsya-bez-60-topliva-a-ceny-na-benzin-rvanut-vverh-ekspert-10725638.html Посилання скопійоване

Україна залишиться без 60% палива, а ціни на бензин рвонуть вгору / Колаж Главред, фото: pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

Чим можуть закінчаться обстріли одеської області

Як на це реагують в уряді

Обстріли мосту на трасі Одеса-Рені можуть заблокувати до 60% імпорту пального в Україну, а ціни на бенін підуть вгору.

Засновник транспортної компанії Prime Дмитро Левушкін заявив, що саме така частка ринку зараз зав'язана на дунайські порти.

відео дня

У разі остаточного руйнування переправи логістику з Ізмаїлом буде розірвано, а доставка вантажів стане можливою тільки в обхід через Румунію і Молдову.

За прогнозом Левушкіна, порушення цієї транспортної артерії вже на початку тижня може підняти ціни на паливо щонайменше на 2 гривні. Це спровокує гострий дефіцит бензовозів і поетапну зупинку роботи АЗС, починаючи з південних і східних регіонів. На переналаштування логістики ринку знадобиться близько тижня, проте ситуацію також ускладнює гостра нестача водіїв, здатних оперативно забезпечити нові маршрути поставок.

Водночас віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив, що Україна і Молдова готують об'їзні маршрути після удару РФ по мосту в районі Маяків. Наразі всі пасажирські, вантажні та транзитні потоки переспрямовуються з урахуванням безпеки та пропускної спроможності доріг. Паралельно триває координація з Молдовою для стабільної роботи логістики півдня України.

Атака моста в Одеській області

19 грудня стало відомо, що по мосту в населеному пункті Маяки вночі та вдень росіяни спрямували близько 15 "Шахедів" і завдали удару балістичною ракетою з касетною бойовою частиною.

Удари по мосту значно ускладнили пересування регіоном. У соцмережах люди писали, що з півдня Одеської області не можуть потрапити до Одеси.

За інформацією місцевих ЗМІ, люди не можуть потрапити до Одеси через руйнування мосту.

В інтерв'ю Главреду депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.

Вам може бути цікаво:

Про персону: Дмитро Леушкін Дмитро Леушкін - засновник української групи компаній Prime, яка займається транспортними та логістичними послугами. Бізнесмен відкрив перші п'ять власних АЗС для власного та партнерського транспорту 2015 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред