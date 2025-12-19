Україна залишиться без 60% палива, а ціни на бензин рвонуть угору - експерт

Ви дізнаєтеся:
Обстріли мосту на трасі Одеса-Рені можуть заблокувати до 60% імпорту пального в Україну, а ціни на бенін підуть вгору.
Засновник транспортної компанії Prime Дмитро Левушкін заявив, що саме така частка ринку зараз зав'язана на дунайські порти.
У разі остаточного руйнування переправи логістику з Ізмаїлом буде розірвано, а доставка вантажів стане можливою тільки в обхід через Румунію і Молдову.
За прогнозом Левушкіна, порушення цієї транспортної артерії вже на початку тижня може підняти ціни на паливо щонайменше на 2 гривні. Це спровокує гострий дефіцит бензовозів і поетапну зупинку роботи АЗС, починаючи з південних і східних регіонів. На переналаштування логістики ринку знадобиться близько тижня, проте ситуацію також ускладнює гостра нестача водіїв, здатних оперативно забезпечити нові маршрути поставок.
Водночас віцепрем'єр Олексій Кулеба заявив, що Україна і Молдова готують об'їзні маршрути після удару РФ по мосту в районі Маяків. Наразі всі пасажирські, вантажні та транзитні потоки переспрямовуються з урахуванням безпеки та пропускної спроможності доріг. Паралельно триває координація з Молдовою для стабільної роботи логістики півдня України.
Атака моста в Одеській області
19 грудня стало відомо, що по мосту в населеному пункті Маяки вночі та вдень росіяни спрямували близько 15 "Шахедів" і завдали удару балістичною ракетою з касетною бойовою частиною.
Удари по мосту значно ускладнили пересування регіоном. У соцмережах люди писали, що з півдня Одеської області не можуть потрапити до Одеси.
За інформацією місцевих ЗМІ, люди не можуть потрапити до Одеси через руйнування мосту.
В інтерв'ю Главреду депутат Одеської міської ради, ветеран, підприємець Олександр Славський назвав можливі причини постійних ударів по Одесі та регіону.
