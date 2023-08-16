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"Півострів перетворюється на острів": у ЗСУ розповіли про проблеми росіян у Криму

Анна Ярославська
16 серпня 2023, 11:48 оновлено 16 серпня, 11:51
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Окупанти пробують ремонтувати мости після ударів ЗСУ. Для цього вони створюють ремонтні бази, але їм важко знайти персонал, оскільки ця робота небезпечна.
Кримський міст
Окупанти намагаються ремонтувати мости в Криму / Колаж: Главред, фото: скріншот

Логістика російських окупантів у тимчасово окупованому Криму ускладнилася і сповільнилася. В результаті для військових потреб вони тепер використовують цивільні напрямки транспортування, які поки ще функціонують після ударів ЗСУ. Про це під час телемарафону розповіла речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк.

За її словами, "дійсно півострів все більше перетворюється на острів в логічному сенсі, тому що ускладнена і уповільнена логістика".

"Але залишаються ще шляхи, по яких вона (логістика, - ред.) може бути здійснена. Але вона перевантажена на тих шляхах, тому що для військових потреб використовують ті самі напрямки, що і для цивільних", - розповіла Гуменюк.

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Йдеться саме про материкову частину, додала спікер.

Що стосується мостів, зокрема і Кримського, то їх росіяни пробують ремонтувати. Для цього вони створюють ремонтні бази, але їм важко знайти персонал, оскільки ця робота небезпечна. Тому окупанти знаходять "добровольців", змушуючи їх працювати під дулом пістолета.

"І якщо туди вже потрапили, то це зона досягнення зброї Сил оборони. А це означає, що і понтонні переправи, як альтернативні, там теж не в абсолютній безпеці", - додала вона.

Кримський міст - останні новини

12 серпня у Мережі з'явилися фото і відео оповитого димом Кримського мосту. Повідомлялося про вибухи і роботу російської ППО.

Окупанти перекривали транспортний рух, а гауляйтер Криму Сергій Аксьонов поскаржився на ракетну атаку. Всі ракети були нібито збиті.

Стверджувалося, що дим над мостом - це "завіса". Водночас користувачі справедливо зазначали, що разом з білого кольору "завісою" над об'єктом піднімався і темний стовп диму.

Востаннє Кримський міст атакували невідомі безпілотники 17 липня. Тоді вибухом була пошкоджена одна опора і автополотно. Рух здійснювався реверсивним чином.

Пізніше Служба безпеки України надала журналістам кадри застосування експериментального морського безпілотника для здійснення атаки на Кримський міст 17 липня. Відео показав американський телеканал CNN.

Голова Служби безпеки України Василь Малюк розповів CNN про унікальну розробку СБУ - морські дрони Sea baby, які успішно атакували Кримський міст, а також російський десантний корабель "Оленегорський гірник" і танкер "SIG".

Інші новини:

війна в Україні Кримський міст новини Криму війна Росії та України Наталія Гуменюк
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