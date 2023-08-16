"Далі буде": у ЗСУ показали яскраві кадри звільнення Урожайного

Населений пункт звільнили військові 35-ої ОБМП ім. контр-адмірала Михайла Остроградського і 38-ї окремої бригади морської піхоти.

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У ЗСУ показали яскраві кадри звільнення Урожайного/ колаж: Главред, фото: скрін

Українські військові звільнили від російських окупантів село Урожайне у Донецькій області. Інформацію про звільнення населеного пункту у Міноборони України підтвердили у середу, 16 серпня.

"Урожайне звільнили. Наші оборонці закріплюються на рубежах. Наступальні дії тривають", – повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram.

Після цього Управління стратегічних комунікацій Апарату Головнокомандувача ЗСУ (СтратКом ЗСУ) опублікувало відео звільнення Урожайного.

відео дня

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як українські військові наносять точні удари по російських загарбниках в Урожайному, як окупанти тікають з населеного пункту і туди заходять захисники України.

"Далі буде. Далі перемога. Слава Україні!", – прокоментували на відео українські воїни після того, як підняли у звільненому селі прапор України.

У СтратКомі ЗСУ уточнили, що населений пункт звільнили військові 35-ої окремої бригади морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського разом з побратимами 38-ої окремої бригади морської піхоти у межах контрнаступальних дій.

У ЗСУ показали яскраві кадри звільнення Урожайного/ скрін

Дивіться відео звільнення Урожайного українськими військовими:

Звільнення Урожайного

Пропагандисти країни-агресорки Росії 12 серпня заявили, що окупанти втратили Урожайне Донецької області. Населений пункт нібито перейшов під контроль армії України.

У Генеральному штабі ЗСУ спершу не підтверджували інформацію про встановлення контролю над населеним пунктом Урожайне.

У середу, 16 серпня, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що армія України звільнила Урожайне від російських окупантів. Вона зазначила, що захисники України закріплюються у звільненому населеному пункті й додала, що наступ українських військових триває.

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