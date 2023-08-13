РФ істерить через втрату Урожайного: що відбувається в селі

Офіційних підтверджень від Генштабу немає, тому будь-які заяви росіян слід сприймати з недовірою.

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ЗСУ йдуть вперед / Колаж Главред. Фото: DeepState, скріншот

Російські окупанти понад добу ниють про нібито втрату Урожайного неподалік звільненого Старомайорського. Військовий оглядач Денис Попович в ефірі FREEDOM зазначив, що офіційних підтверджень деокупації населеного пункту поки немає. Але якщо ЗСУ вдасться прорвати ворога на цій ділянці, українські сили вийдуть на основну лінію оборони ЗС РФ.

Повідомлення про нібито перехід під контроль ЗСУ почали з'являтися в Telegram російських "воєнкорів" ще ввечері 12 серпня. Відтоді "виття" у соцмережах окупантів не вщухає.

Понад те, військовий злочинець Олександр Ходаковський, чий батальйон перебуває у районі Урожайного, після нових провалів на фронті порушив питання щодо створення у росармії загороджувальних загонів, для розстрілу відступаючих солдатів за досвідом Сталіна у Другій світовій війні. Ходаковський спробував виправдати свої прорахунки в керівництві непрямими звинуваченнями своїх солдатів, які здали позиції під ударами ЗСУ.

Що кажуть у Генштабі

Наразі підтверджених даних щодо звільнення населеного пункту від Генерального штабу не надходило. Втім, у зведенні військ "Таврія" станом на день 13 серпня йшлося про спробу окупантів відбити позиції в Урожайному.

"На Шахтарському напрямку ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області", - йдеться у повідомленні.

Що кажуть експерти

Експерт Денис Попович зазначив, що спочатку передбачалося падіння Урожайного відразу ж після деокупації Старомайорського. Адже обидва населені пункти розташовані один біля одного. Але росіяни вчепилися в цю ділянку мертвою хваткою.

Наразі, на думку Поповича, і Роботине на Мелітопольському напрямку, і Урожайне - у напівоточенні українських сил.

"Далі Токмак. Там буквально км 20 розділяє ці населені пункти. За Токмаком - практично степ, там можна йти вже і на Мелітополь, і на Бердянськ", - пояснив експерт.

Далі за Урожайним і Старомлинівкою пролягає основна лінія оборони окупантів, додав він.

"І всі ці бої відтягують російські резерви. За деякими даними, вже росармія розпаковує стратегічний резерв. А оскільки підтягуються резерви, виникає питання: а чим обороняти всі ці фортифікаційні споруди? Все це тактичні просування. До прориву основних артерій ще не дійшло", - сказав Попович.

Своєю чергою, обережні висновки щодо Урожайного роблять і OSINT-дослідники з Telegram "DeepState". Повідомляється, що в мережі вже гуляють перші кадри втечі окупантів з селища.

Перші спроби звільнити Урожайне були ще на початку липня, але вони розбивалися об укріпрайони окупантів на півночі селища.

Звільнення Старомайорського

Старомайорське було офіційно звільнено ЗСУ 27 липня. Самі військові не приховували, що це були важкі бої в умовах "тотального мінування". За словами представника командування "Таврія" Валерія Шершня, наші штурмовики просувалися зі спеціальним обладнанням, щоб знімати ворожі розтяжки, а потім робили підрив.

Росіяни двічі намагалися повернути Старомайорське невеликими групами після його деокупації ЗСУ. Тоді ЗС РФ засіли на східному березі річки і використовували особливості місцевості для ведення по ЗСУ артилерійського вогню.

У боях за Старомайорське окупанти, за свідченням самих бійців, застосували хімічну зброю - отруйний газ. Однак захисників це не зупинило.

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