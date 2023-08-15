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ЗСУ зайдуть до Криму раніше, ніж до Донецька: Світан назвав причину і розкрив сценарій

Олексій Тесля
15 серпня 2023, 02:50
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Звільнення Криму політично ніяк не позначиться на владі в Кремлі, вважає Роман Світан.
Світан, ВСУ
Роман Світан оцінив перспективи звільнення Криму / Колаж 59 ОМПБр, Главред

Захоплений РФ Крим повинен бути звільнений раніше, ніж окупований Донбас, заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан.

У коментарі 24 Каналу він пояснив, що деокупувати Крим потрібно з міркувань військових цілей.

Експерт переконаний в тому, що не можна залишати в тилу окупантів російське угруповання в Криму.

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В іншому випадку, якщо спочатку ЗСУ підуть на схід України, то росіяни з Криму можуть повторити свій торішній маневр і зайти в тил, попередив він.

Співрозмовник також пояснив, що росіяни використовують всі методи, щоб захистити Кримський міст.

Світан додав, що звільнення Криму політично ніяк не позначиться ні на владі в Кремлі, ні на населенні в Росії.

Росіяни, як вівці, будуть слухати те, що говорить пастух, адже раніше деокупація Харківщини та Херсона також ніяк не позначилися на населенні Росії, резюмував він.

Хто такий Роман Світан

Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовий льотчик-інструктор, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Раньше Світан назвав терміни завершення війни. Під президентську передвиборчу кампанію в США буде передача Україні військової техніки, не виключив Роман Світан.

Раніше Володимир Зеленський розповів про терміни завершення війни. Він заявив, що"ми будемо зберігати найвищий темп міжнародної роботи на всіх рівнях, щоб відновити мир для всієї нашої землі і для всіх наших людей".

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