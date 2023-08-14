ЗСУ добилися успіху в Урожайному і просуваються в Запорізькій області - Маляр

Сили оборони України продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на звільнених ділянках, сказала Ганна Маляр.

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Армія України в боях з військами Росії добилася успіхів в районі Старомайорського і Урожайному - Маляр / Колаж: Главред, фото: 14-а ОМБр, Міноборони РФ

Збройні сили України добилися певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше і на південному сході Старомайорського Донецької області і закріплюється на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Під час включення з Military Media Center вона розповіла про те, що сили оборони продовжують наступати на двох ключових напрямках – Мелітопольському та Бердянському.

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За словами заступниці голови Міноборони, ЗСУ добилися певних успіхів в Урожайному.

"На цьому тижні тривали бої в населеному пункті Урожайне, там є певні успіхи", - зазначила Маляр.

Також Ганна Маляр підкреслила, що українські війська змогли добитися "певних успіхів" південніше і південно-східніше Старомайорського. Військові закріплюються на деяких ділянки фронту.

Ситуація в Урожайному

Російські військові пропагандисти 12 серпня заявили, що окупанти втратили Урожайне Донецької області, а населений пункт нібито став переходити під контроль ЗСУ.

У Генеральному штабі ЗСУ не підтвердили інформацію про встановлення контролю над Урожайним.

Військовий експерт Денис Попович вважає, що окупанти РФ у Работіно на Мелітопольському і Урожайному на Бердянському напрямку вже в напівоточенні ЗСУ.

"Далі Токмак. Там буквально км 20 розділяє ці населені пункти. За Токмаком - практично степ, там можна йти вже і на Мелітополь, і на Бердянськ", - пояснив експерт.

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