УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Армія України звільнила Урожайне Донецької області

Андрій Ганчук
16 серпня 2023, 08:13 оновлено 16 серпня, 08:51
391
Сили оборони України декілька днів вели бої за населений пункт Урожайне на Бердянському напрямку, де воїни продовжують вести наступальні дії.
ВСУ, Урожайне
ЗСУ звільнили Урожайне і продовжують наступати - Маляр / Колаж: Главред, фото: 3-тя ОШб, DeepState

Сили оборони України звільнили від окупації військ країни-агресора Росії населений пункт Урожайне Донецької області. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

У своєму Telegram-каналі у середу вранці, 16 серпня, вона розповіла про те, українські військові в боях з російськими окупантами звільнили село Урожайне Донецької області.

"Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах", - зазначила Маляр.

відео дня

Також Ганна Маляр підкреслила, що ЗСУ продовжують наступати на позиції, які утримують війська РФ.

Бої за Урожайне

Урожане - село в Донецькій області. Далі за ним йде населений пункт Завітне Бажання, наступним – Старомлинівка, звільнення якої дає простір для просування до захоплених Маріуполя і Бердянська.

Пропагандисти агресора Росії 12 серпня заявили, що окупанти втратили Урожайне Донецької області. Населений пункт нібито перейшов під контроль армії України.

У Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували інформацію про встановлення контролю над населеним пунктом Урожайне.

Військовий експерт Денис Попович зазначив, що російські окупаційні війська у Работиному на Мелітопольському та Урожайному на Бердянському напрямку перебувають у напівоточенні з боку ЗСУ.

"Далі Токмак. Там буквально км 20 розділяє ці населені пункти. За Токмаком - практично степ, там можна йти вже і на Мелітополь, і на Бердянськ", - сказав експерт.

Інші новини:

війська Росії Ганна Маляр війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

09:28 Україна
Армія України звільнила Урожайне Донецької області

Армія України звільнила Урожайне Донецької області

08:13 Україна
Атака на Кримський міст: у CNN показали нові кадри та розкрили несподівані подробиці

Атака на Кримський міст: у CNN показали нові кадри та розкрили несподівані подробиці

06:58 Україна
Всі головні новини

Останні новини

10:17

Гороскоп на завтра 17 серпня 2023: Козерогам - конфлікт, Рибам - борги

10:08

Де зараз Суровікін: у Politico дізналися про долю "сирійського м'ясника"

09:58

За який переказ грошей рахунок у банку можуть заблокувати: клієнт розповів про свій конфуз

09:47

Головоломка для тих, у кого гарний зір: треба знайти бджолу всього за 7 секунд

09:28

У чому різниця між українськими захисниками і російською армієюПогляд

До 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – ЖдановДо 24 серпня РФ готує ракетний обстріл Києва і захоплення Куп'янська – Жданов
09:28

РФ атакувала "Шахедами" порт в Одеській області: пошкоджено склади і зерносховища

09:00

"Аврора" збирає 10 мільйонів гривень на допомогу саперам ЗСУ новости компании

08:48

"Вагнерівці" в Білорусі: експерт спрогнозував, якій країні загрожує атака найманців ПригожинаВідео

08:13

Армія України звільнила Урожайне Донецької області

Реклама
08:05

"Доведеться відмовитися від Києва": Медведєв вибухнув абсурдом після "ідеї" в НАТО

07:36

У НАТО відповіли на скандальну заяву про обмін території України на членство

06:58

Атака на Кримський міст: у CNN показали нові кадри та розкрили несподівані подробиціВідео

05:34

Карта дня: що віщує Таро на 16 серпня

05:31

Гороскоп на вересень 2023 для Терезів: коли почнеться прибутковий періодВідео

05:04

Чоловік встановив камеру в квартирі і зробив неймовірне відкриття

04:47

Яке сьогодні свято 16 серпня: кого потрібно привітати в цей день

04:10

Війна в Україні закінчиться раніше Дня Незалежності 2024 року - Жданов

03:20

Пригожин психане і захопить Мінськ, щоб стати президентом Білорусі – ШейтельманВідео

02:55

"Я алкоголік, шукаю музу": 67-річний Ларс Фон Трієр шукає кохання в ІнтернетіВідео

02:25

"Удари по Києву точно будуть": Жданов назвав ймовірні цілі росіян на 24 серпня

Реклама
01:50

Публіцист спрогнозував, який фінал чекає Пригожина і чи піде той знову на Москву

01:10

Поливаємо картоплю в спеку: як не пересушити рослини і не зіпсувати весь урожай

00:10

Крим перетворюється на острів: Гуменюк розповіла про ситуацію на півдні України

15 серпня, вівторок
23:50

Сальма Хайєк у крихітному бікіні здивувала формою у свої 56

23:38

Накачана незрозуміло чим: неадекватна Седокова впала на сцені в МосквіВідео

23:24

Лупитиме ракетами і дронами: Жданов - про те, які об'єкти РФ атакує восени

23:01

Данілов відповів, чи має Україна стосунок до імовірних провокацій на Курській АЕС

22:28

Російська ракета влучила у будинок: з'явилося відео нічного обстрілу ЛьвоваВідео

22:18

Війна буде важкою, перемоги не буде до наступної весни - Верещук

22:09

Ексневістка Ющенка показала його 13-річну онуку у вкрай дорогій прикрасі

21:44

"Квіткова гуляє з екс-холостяком": у мережі обговорюють можливий роман блогерки

21:42

Жданов розповів, які "сюрпризи" Україна може готувати для РФ на День Незалежності

21:34

Чим відлякати гусениці: 7 чудових нешкідливих способів

21:12

Остання пригода Бріджит Джонс: названа дата виходу фінальної частини фільму

20:57

"Розміняти територію на парасольку НАТО?": Україні відреагувала на цинічну заяву

20:19

Дивовижна краса: Галкін виклав красиве фото доньки

20:09

Чи можлива автономія Донбасу та здача Криму в "оренду": Данілов дав чітку відповідь

19:58

Україну накрила нова магнітна буря: штормитиме цілих три дні

19:41

5 великих десантних кораблів Росії в Чорному морі вже "не в строю" - речник ВМСВідео

19:26

Відмовитися від територій, але вступити в НАТО: у Столтенберга обурили заявою

Реклама
19:10

Які країни зацікавлені в завершенні війниПогляд

19:00

Без шансів "відмитися": Ані Лорак стане членом журі шоу талантів в РФ

18:56

Чоловік показав, як відкрити консервну банку за допомогою ложки: хитрий трюк вражаєВідео

18:30

Україна не перехопила жодну: розкрито ракету, яку найважче збити ППО

18:09

В Україну увірветься неймовірна задуха: синоптики попередили про небезпеку

18:05

Дружина Брюса Вілліса розповіла, як почувається через його хворобуВідео

18:04

Володимир Кличко закупив унікальні дрони для виконання спецзавдань та привіз бійцям на передову - Віталій Кличко

17:53

FAVBET Casino залишається єдиним легальним казино Києва - рішення КРАІЛ реклама

17:15

РФ вдарила по шведському заводу: розкрито подробиці нічної атаки по Україні

17:13

Шойгу зганьбився очманілою заявою щодо нових цілей "СВО"

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Лайфхаки
Кімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняПрання
Персони
Володимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти