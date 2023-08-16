Армія України звільнила Урожайне Донецької області

Сили оборони України звільнили від окупації військ країни-агресора Росії населений пункт Урожайне Донецької області. Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
У своєму Telegram-каналі у середу вранці, 16 серпня, вона розповіла про те, українські військові в боях з російськими окупантами звільнили село Урожайне Донецької області.
"Урожайне звільнили. Наші захисники закріплюються на рубежах", - зазначила Маляр.
Також Ганна Маляр підкреслила, що ЗСУ продовжують наступати на позиції, які утримують війська РФ.
Бої за Урожайне
Урожане - село в Донецькій області. Далі за ним йде населений пункт Завітне Бажання, наступним – Старомлинівка, звільнення якої дає простір для просування до захоплених Маріуполя і Бердянська.
Пропагандисти агресора Росії 12 серпня заявили, що окупанти втратили Урожайне Донецької області. Населений пункт нібито перейшов під контроль армії України.
У Генеральному штабі ЗСУ не підтверджували інформацію про встановлення контролю над населеним пунктом Урожайне.
Військовий експерт Денис Попович зазначив, що російські окупаційні війська у Работиному на Мелітопольському та Урожайному на Бердянському напрямку перебувають у напівоточенні з боку ЗСУ.
"Далі Токмак. Там буквально км 20 розділяє ці населені пункти. За Токмаком - практично степ, там можна йти вже і на Мелітополь, і на Бердянськ", - сказав експерт.
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