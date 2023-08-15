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Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони просунулися на двох напрямках - ISW

Анна Ярославська
15 серпня 2023, 07:19 оновлено 15 серпня, 07:29
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14 серпня ЗСУ вели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей.
Контрнаступ ЗСУ: Сили оборони просунулися на двох напрямках - ISW
Сили оборони України просунулися на двох напрямках - ISW / колаж: Главред, фото: 59 ОМПБр

В ході контрнаступу українські військові просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей. Водночас у російських окупантів є труднощі зі зміцненням своїх оборонних ліній через брак резервів. Про це йдеться у свіжому звіті аналітиків Інституту вивчення війни.

Бійці ЗСУ 14 серпня вели контрнаступальні операції щонайменше на двох ділянках фронту і, як повідомляється, просунулися в прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, пишуть експерти ISW.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що Сили оборони України продовжують контрнаступальні операції на Мелітопольському (західна частина Запорізької області) та Бердянському (західна частина Донецької області та східна частина Запорізької області) напрямках.

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У Міноборони додали, що ЗСУ домоглися певних успіхів південніше та південно-східніше н.п. Старомайорське (9 км на південний схід від Великої Новосілки) і на напрямку Урожайне (9 км на південь від Великої Новосілки).

Також ЗСУ продовжують наступ в Урожайному, а деякі російські джерела стверджували, що українські військові контролюють північну частину населеного пункту.

Командир батальйону окупантів "Схід" Олександр Ходаковський (це угруповання знаходиться під урожайним) поскаржився, що війська РФ не перекидають в цей район додаткові резерви та артилерійські дивізіони. Також він стверджував, що батальйон "Схід" намагається утримати контроль над урожайним "усіма наявними силами", але сили, що діють в цьому районі, виснажені та зазнають втрат.

Деякі російські блогери стверджували, що ЗСУ продовжували контрнаступальні операції в районі н.п. Роботине (13 км на південь від Орєхова) в західній частині Запорізької області, і просувалися в південній частині Кліщіївки (7 км на північний захід від Бахмута).

Ситуація на фронті

Сили оборони України звільнили за минулий тиждень 3 кв. км на Бахмутському напрямку. Про це 14 серпня повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр. За її словами, схід України залишається епіцентром бойових дій, там ворог намагається рухатися повномасштабним наступом, тривають важкі бої.

Також Маляр повідомила, що Збройні Сили України домоглися певних успіхів в Урожайному, на ділянках південніше та на південному сході Старомайорського Донецької області й закріплюється на звільнених рубежах. Наступальні дії на Мелітопольському та Бердянському напрямках тривають.

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна зараз є найбільш замінованою країною у світі. На деяких ділянках лінії фронту можна виявити до п'яти мін на один квадратний метр, що становить певну перешкоду для українських військ.

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