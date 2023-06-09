ЗСУ не можуть зараз форсувати Дніпро: Світан сказав, коли військові підуть в атаку

Вода, яка затопила населені пункти, піде мінімум через тиждень.

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ЗСУ не зможуть форсувати Дніпро в найближчий місяць / Колаж: Главред, фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, скріншот з відео

Російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, що призвело до затоплення величезної кількості населених пунктів. Це завадить ЗСУ форсувати Дніпро, щоб просуватися вперед і звільняти українські землі. Про це в інтерв'ю Главреду розповів полковник запасу, військовий льотчик-інструктор Роман Світан.

Він пояснив, що лише через тиждень зійде вода, але сохнути земля буде ще близько 3 тижнів.

"Росіяни забезпечили себе захист від нашого форсування Дніпра мінімум на місяць", - сказав Світан.

Полковник переконаний, що саме через місяць українські військові можуть почати реалізовувати план головнокомандувача.

"Запрацював план Б - плануванням передбачені подібні проблеми, український наступ триває, але вже в рамках іншої лінії. Дії наших військ посилюються в районі того ж Оріхово в Запорізькій області. І резерви, які, припустимо, повинні були форсувати Дніпро, перекинуті на інші ділянки фронту. Там почнуться серйозні військові дії для організації проривів", - сказав Світан.

Хто такий Роман Світан Світан Роман (4 січня 1964, м. Макіївка Донецької області) – український військовик, полковник запасу, який пройшов через полон у 2014 році, працював радником керівника Донецької ОДА Сергія Тарути. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року став одним із провідних військових експертів на українських телеканалах та інших медіа, пише Вікіпедія.

Контрнаступ ВСУ

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов у відповідь на заяву пропагандистів агресора Росії про нібито "початок контрнаступу армії України" сказав, що ворог переплутав окремі військові операції ЗСУ з контрнаступом.

За його словами, масштабна операція ще не почалася.

Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк сказав, що не треба реагувати на заяви з Росії. На Ставці верховного головнокомандувача Володимира Зеленського вже ухвалені рішення щодо подальшого просування ЗСУ. Українцям слід очікувати ефективного просування армії.

Американська преса вважає, що контрнаступ армії вже йде. Видання The Washington Post з посиланням на нібито слова українських військових повідомило про посилення бойових дій на фронті. Американці очікують на просування ЗСУ в Запорізькій області.

Дивіться відео, в якому Роман Світан розповів, навіщо окупанти Росії підірвали Каховську ГЕС:

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