У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

Вибух стався на газорегуляторному пункті. Після "бавовни" місцеві жителі чули гучний гул.

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В окупованому Бердянську стався вибух / Колаж: Главред, фото: Telegram

В окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух. Величезний стовп вогню видно з різних районів міста. Відео вже розлетілися в Мережі.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибух стався на газорегуляторному пункті навпроти хлібокомбінату. Після потужного вибуху місцеві жителі чули гучний гул.

Повідомляється, що російські окупанти підняли в повітря вертольоти. Місцеві жителі стверджують, що росіяни почали вивозити з порту свою техніку, можливо, на виїзд з міста.

Варто відзначити, що російські пропагандисти ніяк не відреагували на вибух.

У мережі з'явилося багато відео з різних ракурсів.

Дивіться відео з Бердянська, де стався потужний вибух:

В окупованому Бердянську стався вибух / фото: скріншот

Вибухи на окупованих територіях

Вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

Повідомлялося, що українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

8 червня прогриміли потужні вибухи в окупованому Луганську. Після цього над містом піднявся чорний дим. Удар було завдано по базі окупантів та російській військовій техніці. Удари були нанесені по 3 заводам, де облаштувалися окупанти.

Дивіться відео про вибух у Луганській області:

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