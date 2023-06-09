УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

Ангеліна Підвисоцька
9 червня 2023, 00:11 оновлено 9 червня, 00:24
309
Вибух стався на газорегуляторному пункті. Після "бавовни" місцеві жителі чули гучний гул.
вибух у Бердянську
В окупованому Бердянську стався вибух / Колаж: Главред, фото: Telegram

В окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух. Величезний стовп вогню видно з різних районів міста. Відео вже розлетілися в Мережі.

За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибух стався на газорегуляторному пункті навпроти хлібокомбінату. Після потужного вибуху місцеві жителі чули гучний гул.

Повідомляється, що російські окупанти підняли в повітря вертольоти. Місцеві жителі стверджують, що росіяни почали вивозити з порту свою техніку, можливо, на виїзд з міста.

  • Потужний вибух у Бердянську
    Потужний вибух у Бердянську фото: Telegram
  • Потужний вибух у Бердянську
    Потужний вибух у Бердянську фото: Telegram
  • Потужний вибух у Бердянську
    Потужний вибух у Бердянську фото: Telegram
  • Потужний вибух у Бердянську
    Потужний вибух у Бердянську фото: Telegram

Варто відзначити, що російські пропагандисти ніяк не відреагували на вибух.

У мережі з'явилося багато відео з різних ракурсів.

Дивіться відео з Бердянська, де стався потужний вибух:

вибух у Бердянську
В окупованому Бердянську стався вибух / фото: скріншот

Вибухи на окупованих територіях

Вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.

Повідомлялося, що українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.

8 червня прогриміли потужні вибухи в окупованому Луганську. Після цього над містом піднявся чорний дим. Удар було завдано по базі окупантів та російській військовій техніці. Удари були нанесені по 3 заводам, де облаштувалися окупанти.

Дивіться відео про вибух у Луганській області:

Інші новини:

війна в Україні Бердянськ вторгнення Росії новини Бердянська вибух
Реклама

Головне за день

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

00:11 Україна
ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington Post

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington Post

22:59 Україна
Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому стані

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому стані

22:13 Україна
Всі головні новини

Останні новини

00:11

У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

08 червня, четвер
23:44

Які жінки подобаються чоловікам за 40 - з відповіддю може помилитися кожна друга

23:23

Будуть обмеження: Кривий Ріг через 1,5 місяці залишиться без водиВідео

23:22

Скарб господинь: навіщо в СРСР десятками збирали пластикові пакети і використовували повторно

22:59

ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington PostВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

22:54

"Зручно гуляти в льолі": Камінська показалася в новому "як попало" образі

22:13

Росіяни вдарили ракетами по Умані: постраждалі у важкому станіФотоВідео

21:46

З'явилися нові дані про колосальні втрати Росії за останні 6 місяців в УкраїніВідео

21:35

"Святіше Папи Римського": російський генерал нахабно пригрозив підривом Київської ГЕСВідео

Реклама
21:28

ЗСУ розбили окупантів Росії у районі Бахмута, але зазнали втрат - CNNВідео

21:21

Як зараз виглядає красуня-поліцейська Петра з фільмів "Таксі"

21:20

"Потонула мати з грудними дітьми": Єфросиніна рознесла міжнародні організації

21:14

Головне - не здаватися: 4 знаки, у яких завжди невдале перше побачення

20:34

Несподівано: Кім Кардашьян розповіла, яка вона в ліжку

20:13

Що додати в варення, щоб воно було густим: три ідеальних способа

20:02

Слова Буданова не стали реальністю: ГУР - про те, чому ЗСУ ще не зайшли до КримуВідео

19:55

"Колективний Путін" все більш агресивний, позиції Патрушева сильні - ГУРВідео

19:32

Володимир Зеленський вперше розкрив, де переховуються його діти під час війниВідео

19:20

Ви що, не розумієте, що Путін - клінічний ідіот?Погляд

19:08

Секретний рецепт, який був у кожній шашличній СРСР: божевільно фантастичне блюдоВідео

Реклама
19:00

Як правильно – заварити каву чи зварити: Авраменко роз’яснив дилемуВідео

19:00

Врятував від потопу більше 130 людей: на Херсонщині трагічно загинув військовийВідео

18:56

Зарити сокиру війни: 6 порад, як подружитися з тещею

18:49

Шанси на успіх ЗСУ великі, РФ підірвала ГЕС для блокади входу до Криму - МаломужВідео

18:41

Ніхто йому не допоміг: акула з'їла росіянина на очах у натовпу туристівВідео

18:30

Експерти Promocodius розповідають, як купити смартфон в 2023 році та зекономити новости компании

18:11

Наталі Портман прокоментувала зраду чоловіка з молодухою-активісткоюВідео

18:02

Син Шойгу став співаком і постить "гарячі" фото в трусахВідео

17:53

Затоплення ускладнить контрнаступ ЗСУ: генерал - про те, коли армія піде в атакуВідео

17:45

"Путін реалізують політику спалених мостів: Маломуж назвав три козирі РФВідео

17:36

Україна вирішила, як наступатимуть ЗСУ - чекайте на ефективні дії - ПодолякВідео

17:34

У Росії розбилася на смерть 32-річна співачка

17:26

Жінка їла куркуму щодня і розповіла, що сталося з її організмом

17:18

Шварценеггер не повинен був стати "Термінатором": актор відкрив секрет фільмуВідео

16:47

Мчить сильне похолодання: Україна буде плавати - синоптикВідео

16:45

Цим секретом користуються китайці: як варити яйця, щоб шкаралупа злітала самаВідео

16:44

Маломуж спрогнозував, як вплине підрив Каховської ГЕС на наступ ЗСУВідео

16:42

Зеленський - про "війну" Вагнера з Міноборони: Путін втратив свою владуВідео

16:21

Яке на смак варення з троянд: факти про ласощі для ласунів здивуютьВідео

15:59

Без сліз не глянеш: як зараз виглядає Валюха зі Сватів, яка сильно постарілаВідео

Реклама
15:53

До сніданку або після: як правильно чистити зуби вранціВідео

15:51

Favbet Foundation передав протитанковому підрозділу ЗСУ черговий пікап Mitsubishi L200

15:38

Україна і ООН домовилися про евакуацію із захопленого РФ лівого берега ДніпраВідео

15:34

Росія почала масове бомбардування Херсона під час евакуації: багато постраждалихВідео

15:33

Лобода віддає свою квартиру постраждалим від підриву ГЕС - росіяни в лютіВідео

15:26

"Він просто негідник": Україна відреагувала на скандальну заяву екс-ведучого FoxNewsВідео

14:48

Вбили 4-річну дитину, тата і дідуся: ціла сім’я загинула від рук окупантів на Донеччині

14:43

Краса вимагала особливих жертв: чим радянські модниці освітлювали волоссяВідео

14:40

Лукашенко різко звинуватив Україну в підриві Каховської ГЕС і розкланявся РосіїВідео

14:15

Називає війну "специальной военной операцией": син Повалій "перевзувся"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп таро
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти