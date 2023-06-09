У Бердянську стався потужний вибух: росіяни підняли в небо вертольоти

В окупованому Бердянську Запорізької області стався потужний вибух. Величезний стовп вогню видно з різних районів міста. Відео вже розлетілися в Мережі.
За даними радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, вибух стався на газорегуляторному пункті навпроти хлібокомбінату. Після потужного вибуху місцеві жителі чули гучний гул.
Повідомляється, що російські окупанти підняли в повітря вертольоти. Місцеві жителі стверджують, що росіяни почали вивозити з порту свою техніку, можливо, на виїзд з міста.
Варто відзначити, що російські пропагандисти ніяк не відреагували на вибух.
У мережі з'явилося багато відео з різних ракурсів.
Дивіться відео з Бердянська, де стався потужний вибух:
Вибухи на окупованих територіях
Вранці 20 травня в захопленому РФ Маріуполі Донецької області прогриміли потужні вибухи. Російські пропагандисти повідомили, нібито місто було атаковане "далекобійними ракетами". Крім цього, повідомлялося про вибухи, що прогриміли в окупованому РФ Токмаку Запорізької області.
Повідомлялося, що українські військові у ніч на четвер, 8 червня, потужно вдарили по російських загарбниках у тимчасово окупованому місті Токмак Запорізької області. Під час "прильотів" російські окупанти зазнали втрат серед особового складу.
8 червня прогриміли потужні вибухи в окупованому Луганську. Після цього над містом піднявся чорний дим. Удар було завдано по базі окупантів та російській військовій техніці. Удари були нанесені по 3 заводам, де облаштувалися окупанти.
Дивіться відео про вибух у Луганській області:
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