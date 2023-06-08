ЗСУ пішли в контрнаступ - The Washington Post

Українські військові посилили удари по окупантах на південному сході країни.

https://glavred.net/ukraine/vsu-poshli-v-kontrnastuplenie-the-washington-post-10476628.html Посилання скопійоване

ЗСУ пішли в контрнаступ / фото: 53 ОМБр імені Володимира Мономаха

Українські військові нібито пішли в контрнаступ, відкриваючи вирішальний етап у війні, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. У ніч на 7 червня ЗСУ посилили удари по позиціях окупантів. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на українських військових, які говорили на правах анонімності.

Повідомляється, що передові позиції окупантів на південному сході країни атакували спеціалізовані ударні підрозділи, озброєні західною зброєю і навчені тактиці НАТО.

Запорізька область вважалася стратегічною і ймовірним місцем для початку нового українського контрнаступу. ЗСУ могли б перерізати "сухопутний міст" між материковою частиною РФ і окупованим Кримом. Цей "коридор" ворог використовував для постачання.

"Вони (українські військові - Главред) також можуть спробувати звільнити місто Мелітополь, яке Росія зробила окупованою столицею регіону, і Енергодар, де розташована Запорізька атомна електростанція", - йдеться в матеріалі.

За даними видання, український представник українських військових частин Валерій Шершень підтвердив підвищення активності в Запорізькій області, але додав, що там "не щось серйозне".

Варто зазначити, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявляв про те, що ЗСУ нібито намагалися прорвати лінію оборони окупантів, використовуючи до 1500 військовослужбовців і 150 одиниць бронетехніки.

Контрнаступ Збройних сил України

Нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українська армія має достатньо зброї, щоб розпочати контрнаступ проти країни-агресорки Росії. Ця операція дасть нашій країні перемогу, необхідну для вступу до НАТО. Водночас він не відповів, чи почався вже контрнаступ. За його словами, головне не те, коли він почнеться, а те, щоб він закінчився перемогою України.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що контрнаступ ЗСУ спрямований на те, щоб відкинути окупантів Росії зі своїх територій. За словами глави держави, звільнятиметься і Крим. Як тільки армія України підійде до Кримського півострова, Путін буде змушений шукати вихід.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що підрив Каховської ГЕС не завадить українським військовим піти в контрнаступ. Українські захисники обов'язково звільнять всі захоплені території, включаючи Крим.

Дивіться відео про те, як підрив Каховської ГЕС вплине на ситуацію на фронті:

Інші новини: