Україна вирішила, як наступатимуть ЗСУ - чекайте на ефективні дії - Подоляк

Міноборони і Генштаб тримають інформаційну ситуацію під контролем, не треба реагувати на заяви пропагандистів агресора Росії, сказав Михайло Подоляк.

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На ставці Зеленського вже ухвалено всі рішення щодо контрнаступу ЗСУ - Подоляк / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, УДА

На Ставці верховного головнокомандувача армією України Володимира Зеленського ухвалено рішення про те, коли і на яких напрямках ЗСУ перейдуть у контрнаступ. Українцям слід чекати на ефективні дії. На повідомлення російських пропагандистів реагувати не потрібно. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Як повідомляє 24 канал, він розповів про те, що не треба реагувати на пропаганду росіян, які говорять про нібито "початок контрнаступу України". Наразі українські війська ведуть оборонні та наступальні дії з метою перевірки оборонних ліній окупантів агресора Росії та посилюють удари по їхній логістиці.

"Всю війну ми даємо в прямому ефірі, з певними обмеженнями, зрозуміло, на відміну від Росії. У нас з вами все, що пишуть в російських пабліках і говорять в Міноборони Росії, має викликати якусь саркастичну іронію", - сказав Подоляк.

За його словами, не потрібно вступати в дискусію з росіянами – нехай вони тиражують паніку в своїй країні.

"І давайте їм не допомагати. Не будемо вступати в дискусію, в цьому немає жодного сенсу. Ні з ким там розмовляти, в тому числі і в рамках перемовних процесів", - додав чиновник.

Контрнаступ армії України буде ефективним

Також Подоляк розповів про те, що на Ставці верховного головнокомандувача ЗСУ Володимира Зеленського вже затверджені маршрути руху українських військ в рамках контрнаступальної операції. Слід чекати на ефективні дії.

"Мені здається, що сьогодні і Міноборони, і Генштаб тримають інформаційну ситуацію під контролем. І все це буде виглядати досить ефектно і ефективно. Думаю, ми з вами будемо цілком задоволені, як наші хлопці просуваються вперед", - вважає Подоляк.

Також він акцентував увагу на тому, що не можна забувати: війна – це трагедія, гинуть герої України.

"Мене засмучує нерозуміння нашими партнерами, що кожен день, поки ми говоримо про ATACMS, гине певна кількість красивих і мужніх людей. Ми не говоримо про росіян – там немає ані красивих, ані мужніх. Подивіться, яких героїв вони зробили в цій війні. Для мене це – повне варварство", - підкреслив Михайло Подоляк.

Війна Росії проти України

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 5 червня заявила про те, що ЗСУ перейшли в наступ на декількох напрямках. За її словами, українці просуваються на Бахмутському напрямку і займають стратегічні висоти.

В Інституті вивчення війни розповіли, що сили оборони України просунулися на запорізькому напрямку і, ймовірно, на деяких ділянках фронту прорвали першу лінію оборони російських окупантів. Також ЗСУ досягли просування в західній частині Донецької області.

Американське видання The Washington Post 8 червня опублікувало матеріал, в якому повідомило, що ЗСУ нібито почали свій контрнаступ. Російські пропагандисти заявили про загострення бойових дій у Запорізькій області. Київ початок контрнаступальної операції не підтверджує.

Дивіться відео, в якому розповіли, як ЗСУ перейшли в наступ на Бахмутському напрямку:

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