Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 10 липня.

Як зазначають експерти ISW, прибуття західної допомоги дало змогу українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту.

"Українські сили провели тактично значущі й успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної (в районі кордону Донецької та Луганської областей), починаючи з середини травня 2024 року. Українські сили поки що не проводять контратаки в масштабах, необхідних для захоплення ініціативи на полі бою", - пишуть аналітики.

Однак російські війська починають відчувати тиск українських контратак, що підкреслює, що лінія фронту не є такою статичною, як її оцінює російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, українські контратаки на півночі Харківської області змусили російські війська передислокувати свої окремі підрозділи з тих місць, де гіпотетично мало б знаходитися їхнє централізоване командування. Росія перекинула підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот) і батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") на північ Харківської області в середині червня. Водночас інші підрозділи 810-ї піхотної і 9-ї мотострілецької бригад залишалися поблизу Кринок, що на Херсонщині, та Торецька, що на Донеччині.

У ISW додали, що російське військове командування розділяло і розгортало підрозділи російських повітряно-десантних формувань по всій лінії фронту. Це є сильним показником того, що російські сили починають відчувати тиск українських контратак. Однак здатність України проводити більш потужні й організовані контратаки, як і раніше, залежить від постійної військової підтримки Заходу.

"Українські сили вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні. Це свідчить про те, що нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не є стабільним на невизначений час", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.