ЗСУ почали контратакувати: в ISW розповіли про ситуацію на фронті

Українські сили провели тактично значущі та успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної.

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Прибуття західної допомоги дозволило українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту / Колаж: Главред, фото: 43-тя ОМБр, Міноборони РФ

Збройні сили України накопичили необхідний особовий склад та військову техніку і вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою, проводячи тактичні контратаки. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни за 10 липня.

Як зазначають експерти ISW, прибуття західної допомоги дало змогу українським силам стабілізувати критичні ділянки фронту.

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"Українські сили провели тактично значущі й успішні локалізовані контратаки на півночі Харківської області та в напрямку Кремінної (в районі кордону Донецької та Луганської областей), починаючи з середини травня 2024 року. Українські сили поки що не проводять контратаки в масштабах, необхідних для захоплення ініціативи на полі бою", - пишуть аналітики.

Однак російські війська починають відчувати тиск українських контратак, що підкреслює, що лінія фронту не є такою статичною, як її оцінює російський диктатор Володимир Путін.

Зокрема, українські контратаки на півночі Харківської області змусили російські війська передислокувати свої окремі підрозділи з тих місць, де гіпотетично мало б знаходитися їхнє централізоване командування. Росія перекинула підрозділи 810-ї морської піхотної бригади (Чорноморський флот) і батальйонну тактичну групу 9-ї мотострілецької бригади (1-й армійський корпус "ДНР") на північ Харківської області в середині червня. Водночас інші підрозділи 810-ї піхотної і 9-ї мотострілецької бригад залишалися поблизу Кринок, що на Херсонщині, та Торецька, що на Донеччині.

У ISW додали, що російське військове командування розділяло і розгортало підрозділи російських повітряно-десантних формувань по всій лінії фронту. Це є сильним показником того, що російські сили починають відчувати тиск українських контратак. Однак здатність України проводити більш потужні й організовані контратаки, як і раніше, залежить від постійної військової підтримки Заходу.

"Українські сили вже намагаються боротися за ініціативу на полі бою в обмежених і локальних контратаках на тактичному рівні. Це свідчить про те, що нинішній стан позиційної війни вздовж лінії фронту не є стабільним на невизначений час", - йдеться у звіті.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Згідно зі свіжим зведенням Генштабу ЗСУ, за добу українські військові ліквідували понад тисячу окупантів, 59 артилерійських систем і 17 ББМ ворога. Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали 555 620 осіб.

Втрати армії РФ - свіже зведення / Главред

У Покровському районі Донецької області зараз тривають одні з найзапекліших боїв. Упродовж останніх тижнів ЗСУ та експерти повідомляють про великий тиск ворога. 11 липня аналітики DeepState опублікували інформацію про окупацію села Євгенівка, яке розташоване за 20 кілометрів від Покровська.

Напередодні російське Міноборони у своєму зведенні повідомило про нібито окупацію населеного пункту Яснобродівка Покровського району Донецької області. Однак, у ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами селища.

9 липня повідомлялося, що війська країни-агресора Росії намагаються закріпитися в Новоселівці Першій на Донбасі.

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