'Шахеди' стало важче виявляти: офіцер резерву ЗСУ описав нову хитрість РФ

Окупанти почали запускати дрони-камікадзе так, щоб вони летіли вище, і через це українській ППО важче їх збивати.

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Офіцер резерву ЗСУ описав нову хитрість РФ/ колаж: Главред, фото: 125 окрема бригада ТРО, t.me/SJTF_Odes

Російські окупанти почали запускати дрони-камікадзе "Шахед" так, щоб вони летіли вище – через це протиповітряній обороні України стало важче їх збивати.

Коли "Шахеди" летіли низько, активно застосовувалися засоби аудіовізуального визначення. Тобто їх можна було почути та побачити. Коли ж дрони летять вище, на відстані, наприклад, 3-3,5 кілометри над землею, потрібно мати потужний тепловізор, щоб їх виявити. Про це сказав військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров в інтерв’ю Главреду.

"Відстань, на якій може працювати мобільна вогнева група, становить 1-1,5 кілометри. Якщо запустити "Шахеди" нижче, то вони будуть знаходитися поза зоною їхнього бойового радіусу. Але є цікавий нюанс, який стосується, наприклад, застосування кулеметів для боротьби з ними. Кажу з власного досвіду: одна справа, коли стрілецькою зброєю ти, умовно кажучи, маєш стріляти прямо, і в тебе є гранична відстань ураження цілі. Наприклад, в автомата Калашнікова АК-74 заявлена гранична дальність стрільби – 900 метрів. Якщо намагатися стріляти ним вгору, тоді починає протидіяти сила тяжіння, хоча відстань доволі серйозно скорочується", – зазначив Крамаров. відео дня

Він розповів, що для ударів по ворожих "Шахедах" підходять навіть класичні зенітні установки ЗУ-23, а також ті, що надходили від країн Заходу, оскільки в останніх снаряд розрахований на розрив у повітрі та подальше знищення уламками. Але враховуючи територію України і кількість цілей, таких систем може бути недостатньо.

"Окреме питання – розгортання і виявлення. "Шахед" – це такий тип цілі, для якого потрібно розгорнутися та зрозуміти траєкторію, допоки він долетить. До того ж, він маневрує, хоч і не так далеко. Коли "Шахеди" летіли низько, активно застосовувалися засоби аудіовізуального визначення. Тобто їх можна було почути та побачити. Якщо вони будуть летіти вище, на відстані, наприклад, 3-3,5 кілометри над землею, потрібно мати потужний тепловізор, щоб їх виявити. Тим не менше, якщо було б більше класичних зенітних ракет хоча б радянського зразка на кшталт "Оса", "БУК-M1", то ними б можна було ефективно працювати по "Шахедах", – пояснив Крамаров.

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Дрони "Шахед" / Інфографіка: Главред

Ракетний удар по Україні 8 липня – останні новини

Вранці у понеділок, 8 липня, країна-агресорка Росія завдала масованого удару по Україні ракетами і дронами. Вибухи гриміли у багатьох регіонах. Внаслідок удару було багато загиблих і поранених, зокрема, у Києві, Кривому Розі у Дніпропетровській області, Дніпрі, а також у Покровську на Донеччині. Як повідомив вранці 9 липня президент України Володимир Зеленський, за останніми даними відомо про 38 загиблих, серед них четверо дітей.

У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цієї медустанови.

Також "склався" під'їзд п'ятиповерхівки в Шевченківському районі Києва. А під час уже повторної атаки на Київ удень було пошкоджено будівлю пологового будинку в Дніпровському районі. Були прильоти по енергетичних об'єктах столиці.

Усі подробиці ракетного удару по Києву вранці 8 липня 2024 року, читайте в матеріалі: У Києві та області – потужні вибухи: РФ вдарила по дитячій лікарні, багато постраждалих.

Також раніше аналітики ISW описали нову загрозу – вони зазначили, що РФ використала нову небезпечну тактику під час удару по Києву.

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