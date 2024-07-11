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Удари вглиб Росії американською зброєю: в США закликали зняти обмеження для ЗСУ

Юрій Берендій
11 липня 2024, 00:13
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Спікер Палати представників Конгресу США наголошує, що Україна повинна мати можливість вести війну так, як вона сама вважає за потрібне.
Удари вглиб Росії американською зброєю: в США закликали зняти обмеження для ЗСУ
Удари вглиб території РФ - в США закликали зняти обмеження із ЗСУ / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, СтратКом ЗСУ

Президент України Володимир зеленський перебуваючи з офіційним візитом в США провів переговори із спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Зокрема в ході переговорів Майк Джонсон повідомив про позицію Конгресу США щодо ударів далекобійним американським озброєнням вглиб території Росії. Про це розповів в коментарі "Голосу Америки" відразу після переговорів із українським президентом.

За його словами, позиція Конгресу США полягає в тому, щоб дозволити Силам оборони України гнучкість у застосуванні зброї, яку Україна вже отримала від США.

"Щоб вони (ЗСУ - ред.) могли вести війну так, як вони вважають за потрібне. І я прихильник цього. Я вважаю, що це й був намір Конгресу", - сказав він.

відео дня

Водночас згодом президент України Володимир Зеленський у своєму Телеграм-каналі опублікував відео переговорів із спікером Палати представників Конгресу США Майком Джонсоном. Президент України наголосив, що ключовою темою переговорів стало посилання українсько-американської співпраці.

"Обговорили очікування від саміту НАТО й прогрес України у впровадженні реформ на шляху до вступу в ЄС і НАТО. Для економічної стійкості нашої держави важлива подальша бюджетна підтримка з боку США. Світ має залишитися місцем, де перемагають свобода й демократичні цінності", - написав Зеленський.

Удари по Росії

Росію не вперше "трясе" від вибухів, найбільше "дістається" прикордонним регіонам, звідки відбуваються пуски ракет у бік материкової України.

Українські спецслужби не приховують, що часто завдають ударів дронами по обʼєктах ВПК росіян, зокрема полігонах, аеродромах та заводах. Цей список поповнився критичною інфраструктурою РФ, яка обслуговує сили загарбників.

Тепер, за словами голови ГУР Кирила Буданова, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину війни".

"Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь", - зазначив він.

Удари далекобійною зброєю по території РФ - останні новини по темі

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський під час саміту НАТО у Вашингтоні провів перші переговори з новим прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером, де обговорювалося практичне застосування британських ракет Storm Shadow для ударів по території РФ у контексті початку постачання Україні літаків F-16.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер дав зрозуміти, що Україна може використовувати британські ракети Storm Shadow для ураження військових цілей на території Росії. Таким чином, Стармер підтвердив продовження політики попереднього британського уряду щодо використання зброї великої дальності в російсько-українській війні. Як зазначає Bloomberg, Стармер погодився, що Україна має вирішувати, як використовувати ракети Storm Shadow.

Україна докладає всіх зусиль, щоб отримати від США дозвіл на удари по аеродромах на території РФ. Проти російського терору готується потужний військово-дипломатичний удар, про що заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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