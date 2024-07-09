Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState

Війська країни-агресорки Росії намагаються закріпитися в Новоселівці Першій, а також взяти під повний контроль Євгенівку на Покровському напрямку. Про це повідомляє DeepState у Telegram.
Зазначається, що сьогодні на ділянці біля Новоселівки Першої - черговий важкий день. Росіяни зі сходу та півночі намагаються увійти у населений пункт.
"Важка ситуація і на околицях Євгенівки, де противник проводив штурмові дії з метою витіснити Сили Оборони з села та навколишніх посадок. Ситуація біля останнього села уточнюється", - йдеться у повідомленні DeepState.
Що таке DeepState?
DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.
Ситуація на фронті - останні новини
Нагадаємо, Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити біля 82 тисяч російських окупантів.
Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.
Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках.
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