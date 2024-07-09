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Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState

Марія Николишин
9 липня 2024, 23:17
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Сьогодні на ділянці біля Новоселівки Першої - черговий важкий день, повідомляють в DeepState.
Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState
Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти / колаж: Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, DeepState

Війська країни-агресорки Росії намагаються закріпитися в Новоселівці Першій, а також взяти під повний контроль Євгенівку на Покровському напрямку. Про це повідомляє DeepState у Telegram.

Зазначається, що сьогодні на ділянці біля Новоселівки Першої - черговий важкий день. Росіяни зі сходу та півночі намагаються увійти у населений пункт.

"Важка ситуація і на околицях Євгенівки, де противник проводив штурмові дії з метою витіснити Сили Оборони з села та навколишніх посадок. Ситуація біля останнього села уточнюється", - йдеться у повідомленні DeepState.

відео дня
Окупанти намагаються взяти під контроль два населені пункти - DeepState
Напрямки наступу окупантів / фото: DeepState

Що таке DeepState?

DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини

Нагадаємо, Сили оборони України в ході боїв на східному напрямку фронту змогли знешкодити біля 82 тисяч російських окупантів.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

Офіцер відділення розвідки бригади "Рубіж" Національної гвардії України Віталій Литвин заявив, що на фронті відбулося суттєве зростання штурмових дій на Куп’янському та на Лиманському напрямках.

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