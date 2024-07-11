Армія РФ окупувала село за 20 км від Покровська на Донеччині - DeepState

На Покровському напрямку тривають тяжкі бої, ворог з великою силою пробивається вперед. Аналітики повідомили про невтішні новини.

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На Покровському напрямку ворогу вдалося захопити ще один населений пункт / Колаж: Главред, фото: flickr, скрін карти

У Покровському районі Донецької області зараз тривають одні з найзапекліших боїв. Протягом останніх тижнів ЗСУ та експерти повідомляють про великий тиск ворога. А сьогодні, 11 липня, близько опівночі аналітики DeepState у Telegram опублікували інформацію про окупацію села Євгенівка, що знаходиться за 20 кілометрів від Покровська.

За їхніми спостереженнями, Євгенівка зараз перебуває у червоній зоні, що означає контроль над цим населеним пунктом окупаційними силами РФ. До цього вони вже повідомляли про окупацію противником ще двох населених пунктів Покровського району.

За даними DeepState під контролем російських агресорів перебуває і село Сокіл та селище Восход на Донеччині. Важливо зазначити, що Генштаб ЗС України наразі не коментував дану інформацію.

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Окрім Євгенівки, за даними експертів DeepState в армії країни-агресора РФ є успіх на Маріупольському напрямку. Там ворогу вдалося просунутися біля населеного пункту Юр'ївка.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

Ситуація на фронті - останні новини з гарячих напрямків

Напередодні російське Міноборони у своєму зведенні повідомило про нібито окупацію населеного пункту Яснобродівка Покровського району Донецької області. Однак, в ЗСУ спростували інформацію про захоплення росіянами селища.

Раніше стало відомо, що російське командування втратило майже 91% наступального ресурсу на Харківському напрямку. З 10 350 у штурмах з ЗСУ "вибуло" 2939 окупантів, ще 6509 отримали поранення.

Нагадаємо, у Генштабі повідомляли, що найбільш гарячим є Покровський напрямок, де росіяни постійно проводять штурми та намагаються вибити українських захисників.

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