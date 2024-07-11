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Літаки ЗСУ можна захистити від ударів РФ по аеродромах: що для цього потрібно

Юрій Берендій
11 липня 2024, 04:37
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Для того, щоб захистити українські військові літаки від російськихх ракетних ударів потрібні серзйоні підземні укриття, вважає військовий експерт.
Літаки ЗСУ можна захистити від ударів РФ по аеродромах: що для цього потрібно
Удар по аеродрому в Миргороді - як захистити українські літаки / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Генштаб ЗСУ

1 липня російські окупаційні війська завдали удару по аеродрому в Миргороді, що на Полтавщині. Внаслідок обстрілу зазнати ушкоджень відразу кілька літаків Повітряних сил ЗСУ. Про те, що потрібно зробити, щоб подібні випадки не траплялись, зокрема передачі Україні літаків F-16, розповів в інтерв'ю Главреду військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров.

За його словами, перш за все, варто переконатись що в Україні є аеродроми, обладнані підземними укриттями серйозного рівня.

"Умовно, це має бути бункер для літака. Має бути розуміння про комплектацію іншою технікою, яка обслуговує аеродром. Наприклад, пожежна техніка і техніка, яка зможе швидко відбуксирувати літак в укриття за необхідності, і безпосередньо навчений обслуговуючий персонал", - зазначив він.

відео дня

Хто такий Андрій Крамаров

Андрій Крамаров - український військовий експерт, офіцер резерву Повітряних сил ЗСУ.

У минулому - співробітник банківської сфери.

Удар по аеродрому в Миргороді - що відомо про наслідки ракетного обстрілу РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, унаслідок ракетного удару РФ по аеродрому в Миргороді, розташованому за 160 км від лінії фронту, були знищені два надзвукові винищувачі ЗСУ Су-27, а ще чотири отримали пошкодження. За даними Forbes, нещодавно російські безпілотники "Ланцет" завдали щонайменше чотири удари по українських літаках на авіабазі Долгинцеве під Кривим Рогом, розташованій за 72 км від лінії фронту. Внаслідок цих атак було знищено два винищувачі ЗСУ МіГ-29 і український літак Су-25.

1 липня ворог опублікував відео удару по аеродрому під Миргородом, зняте з дрона, на якому видно використання касетної балістичної ракети від ОТРК "Іскандер". Аналітики Defense Express дослідили, чому українські Су-27 стоять просто неба, а не в укриттях.

Останніми днями активно обговорюють дві ситуації, коли російські дрони "висіли" над українським аеродромом у Миргороді і коригували вогонь по ньому. Військовий експерт, офіцер резерву ЗСУ Андрій Крамаров пояснив, як це стало можливим на третьому році повномасштабної війни.

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війна в Україні Андрій Крамаров
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