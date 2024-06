ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний 'козир' українських атак

Сили оборони України проводять активні контратаки на Харківському напрямку на фоні обмежених наземних атак РФ на північ та північний схід від Харкова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

В ISW з посиланням на президента України Володимира Зеленського зазначили, що українській військові продовжують контратаки на Харківщини.

За даними російських так званих воєнкорів, Сили оборони України ведуть активні контратаки в районі населеного пункту Глибоке та у місті Вовчанськ.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупанти 9 і 10 червня атакували позиції українських військ біля Липців (на північ від Харкова), Глибокого і Вовчанська.

Крім того, аналітики наводять слова російського воєнкора, який зазначив, що російські війська здійснюють спроби наступу неподалік населеного пункту Зелене, що знаходиться на міжнародному кордоні на північний схід від Харкова, і на заході від Вовчанська.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.