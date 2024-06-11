УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

Юрій Берендій
11 червня 2024, 09:52
202
В ISW зазначають, що українські військові ведуть активні контрнаступальні дії на Харківщині використовуючи чисельну перевагу у безпілотниках.
ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний 'козир' українських атак
В ISW розповіли, що полегшує українські контратаки / Колаж Главред, фото: 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, 22 окрема механізована бригада

Сили оборони України проводять активні контратаки на Харківському напрямку на фоні обмежених наземних атак РФ на північ та північний схід від Харкова. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни.

В ISW з посиланням на президента України Володимира Зеленського зазначили, що українській військові продовжують контратаки на Харківщини.

За даними російських так званих воєнкорів, Сили оборони України ведуть активні контратаки в районі населеного пункту Глибоке та у місті Вовчанськ.

відео дня

"Один російських воєнкор стверджував, що чисельна перевага українських сил у безпілотниках полегшує контратаки", - йдеться у звіті ISW.

Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що російські окупанти 9 і 10 червня атакували позиції українських військ біля Липців (на північ від Харкова), Глибокого і Вовчанська.

Крім того, аналітики наводять слова російського воєнкора, який зазначив, що російські війська здійснюють спроби наступу неподалік населеного пункту Зелене, що знаходиться на міжнародному кордоні на північний схід від Харкова, і на заході від Вовчанська.

ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний 'козир' українських атак
Хід боїв на Харківщині (карта) / Фото: understandingwar

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Наступ РФ на Харківщині - ситуація на фронті

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, помічник американського президента Джейк Салліван зазначив, що російський наступ на Харківщині застопорився. За його словами, це сталось через дозвіл США завдавати удари оп території Росії західним озброєнням.

Речник Національної гвардії України Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія розгортає на Харківському напрямку, біля кордону з Україною, нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.

За інформацією британського видання The Telegraph, російський наступ у Харківській області, розпочатий на початку травня, завершився повним провалом через необдумані дії військового командування.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Інститут вивчення війни
Реклама

Головне за день

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

11:48 Україна
Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

11:08 Україна
ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

09:52 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

ЗМІ: У керівника внутрішньої безпеки ДПСУ знайшли 13 земельних ділянок, нову квартиру і Tesla 3564

ЗМІ: У керівника внутрішньої безпеки ДПСУ знайшли 13 земельних ділянок, нову квартиру і Tesla

Знову не в ті двері : путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці 3245

"Знову не в ті двері": путініст Кіркоров зганьбився перед дочкою Ані Лорак на вечірці

Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили жирну ціль у Криму 2163

Російська ППО не збила жодної ракети: ЗСУ вразили "жирну" ціль у Криму

Чим обприскати капусту від білокрилки: простий засіб з аптеки врятує ваш урожай 2082

Чим обприскати капусту від білокрилки: простий засіб з аптеки врятує ваш урожай

Останні новини

12:02

У Запоріжжі розстріляли чиновника міськради: що відомо про інцидент

11:48

Світла не буде довше: в Укренерго змінили графіки відключень по Україні - що відомо

11:45

"Киця і Кицюня": Ступка на пляжі притулився до своєї коханої

11:39

Що робити, якщо один навушник не працює: як урятувати гаджет від виходу з ладуВідео

11:33

Онук Алли Пугачової, який утік із РФ, покинув Лос-Анджелес - причина

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

11:19

Ситуація на Харківщині різко змінилася: РФ застосувала нову тактику - офіцер ЗСУ

11:16

"Київ має дати добро": ЄС хоче качати газ по російсько-українському газопроводу

11:08

Удари по суднах РФ в Азовському морі: у ВМС зробили несподівану заяву

10:49

Як проявлялася хвороба Заворотнюк: колеги згадали перші симптоми

Реклама
10:39

Китайський гороскоп на завтра 12 червня: Мавпам - поганий день, Свиням - проблеми зі здоров'ям

10:37

США дозволили "Азову" використовувати американську зброю: як відреагували в бригаді

10:12

Імовірність введення французьких військ в Україну: експерт пояснив позицію Макрона

09:58

Що буде з субсидіями з високим тарифом на світло: у Мінсоцполітики дали відповідь

09:53

Диктатор Володимир Путін кинув свою коханку через нехорошу хворобу - ЗМІ

09:52

ЗСУ контратакують на Харківщині: в ISW назвали головний "козир" українських атак

09:33

Люди були приголомшені, дізнавшись, що насправді означає Google

09:26

У російській глибинці розбився російський літак Су-34: екіпаж загинув

09:14

Гороскоп на завтра 12 червня: Терезам - кардинальні зміни, Рибам - не день, а насолода

09:10

Білий дім зняв заборону на передачу американської зброї "Азову" – WP

09:00

Крістіна Орбакайте не витримала і звернулася до росіян - що сталося

Реклама
09:00

Яке свято 12 червня: що категорично заборонено робити на святого Петра

08:39

Виплатять майже 125 тисяч грн: Фаріон офіційно поновили на роботі у виші

08:11

Українці можуть отримати до 54 тисяч грн допомоги: хто має право

08:10

Вибори в Бельгії, специфіка країни і допомога УкраїніПогляд

08:07

Могли продовжити життя: Жанна Фріске потрапила до рук шахрая під час лікування

08:07

Окупанти захопили Старомайорське, ЗСУ відновили позиції під Донецьком – ISW

07:09

Як іде мобілізація останнім часом: у Раді вказали на тенденцію

06:31

У Пентагоні пояснили, як ЗСУ зможуть утримувати лінію оборони на фронті

06:10

У НАТО готують важливу посаду через війну в УкраїніПогляд

05:30

Майже 7-бальний шторм: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

04:55

Може викликати серцевий напад: який підсолоджувач не варто вживати - вчені

04:20

Удари на сотні кілометрів: як і чим ЗСУ б'ють по цілях у РФ – думка

03:37

Українців чекають нові обмеження: Польща змінює закон про допомогу біженцям

03:04

РФ перекинула на Сумський напрямок 3 батальйони кадирівців: чи є загроза наступу

03:00

"Приніс улюблені квіти": Дзідзьо засвітився в обіймах відомої актриси

02:35

І це не чоловік: Ліза Ющенко показала рідкісне фото головного мужчини в її житті

02:14

Не дайте себе обдурити: як розпізнати несвіжу рибу

01:40

Експерт пояснив, які у літаків Mirage є важливі якості для нинішньої війни

01:15

"Не бачила такого за 22 роки роботи": у США здивували подробицями про збитий А-50

01:10

Жінка здивувала методом та показала, як правильно використовувати теркуВідео

Реклама
00:48

"Ти мене дратуєш": Оля Цибульська поцапалася з відомим шоуменом

10 червня, понеділок
23:13

Китай відмовився взяти участь у Саміті миру: як відреагував Зеленський

22:53

Чи готує Росія наступ на Сумську область: прогноз Коваленка

22:43

"У тебе будуть проблеми": король Чарльз пригрозив синові - причина

22:33

Підприємства зможуть забронювати 100% працівників: хто має на це право

22:32

РФ втратила 1,5 млн. тон нафти: в Генштабі підтвердили удар по НПЗ під Ростовом

21:50

"Він ніякий": путіністка Валюха зі "Сватів" зірвалася на Володимира Зеленського

21:46

Майже всі роблять катастрофічну помилку: як правильно ставити свічки в церквіВідео

21:35

Делегація Нідерландів прибула до Києва на тлі близьких поставок F-16: про що говорили

21:14

Смачніше не буває: "королівське" варення з черешні – неможливо відірватисьВідео

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Лайфхаки и хитрости
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Народні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем народження подругиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження, кумЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти