Є перші успіхи застосування Україною зброї США по Росії: оцінка Саллівана

Помічник Байдена пояснив, чому Сполучені Штати ухвалили таке рішення.

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Салліван дав оцінку наступу Росії в Харківській області / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 10 ОГШБр

"Харківська операція" росіян застопорилася, розповів в інтерв'ю CBS News помічник американського президента Джейк Салліван. Він пов'язав це з недавніми ударами ЗСУ зброєю США по території Росії.

У розмові з журналістами він зауважив, що рішення Білого дому дозволити Україні завдавати ударів американським озброєнням по прикордонній території Росії відповідало здоровому глузду.

Салліван пояснив, що США ухвалили це рішення з огляду на просування росіян на Харківському напрямку.

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"Ми не могли не дозволити українцям стріляти (американським озброєнням, - Главред) через кордон, уражати російські вогневі точки, які обстрілювали українців. Тому президент санкціонував це", - сказав Салліван.

Він підтвердив, що ЗСУ вже застосовують по російському прикордонню озброєння США, що позначилося на просуванні росіян у Харківській області.

"Імпульс цієї операції (Росії, - Главред) у Харківській області застопорився. Зараз Харків все ще перебуває під загрозою, але росіяни не змогли домогтися істотного прогресу останніми днями в цьому районі, і Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну в утриманні лінії і відбитті агресивних російських сил", - підкреслив Салліван.

Хто такий Джейк Салліван Джейкоб Салліван - американський державний діяч, радник із національної безпеки віцепрезидента США у 2013-2014 роках, радник президента США з національної безпеки з 2021 року. 23 серпня 2022 року Саллівана було нагороджено Орденом князя Ярослава Мудрого II ступеня - за значні особисті заслуги у зміцненні міждержавного співробітництва, підтримку державного суверенітету і територіальної цілісності України, вагомий внесок у популяризацію Української держави у світі.

Удари по Бєлгородській області - важливе

Бєлгородську область, звідки росіяни випускають по Харкову ракети й ідуть у наступ, уже котрий день трясе від вибухів. ЗСУ щосили використовують проти військових об'єктів РФ західну артилерію після отримання відповідного схвалення від країн Європи та США.

Напередодні ЗСУ потужно атакували ті самі пускові установки балістики, які майже щодня тероризують цивільне населення Харківської області, що підтверджують російські пабліки.

Відтоді, як США і ключові партнери України дозволили ЗСУ бити своєю зброєю по прикордонній території Росії, Київ "радикально змінив військову тактику", йдеться в матеріалі BILD.

При цьому сама Москва ніяк не реагує, хоча раніше представники Кремля погрожували, що застосування західної зброї по російській території дорівнюватиме нападу Заходу на Росію.

Куди ЗСУ можуть бити західною зброєю по РФ? / Інфографіка Главреда

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