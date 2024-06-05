РФ стягує на кордон із Харківщиною нові війська: де наступають росіяни

Українські Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.

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Що відбувається під Харковом / колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, 53 окрема механізована бригада, Главред

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок, на кордон з Україною, нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.

"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цього району підрозділи для поповнення та підтримання спроб наступальних дій, а також для утримання займаних ділянок", - розповів він для LIGA.net.

Водночас Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.

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За словами Музичука, армія РФ намагається наступати в напрямку Липців, щоб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Окрім того, окупанти ведуть наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лук'янці.

Для розвідки місцевості у Харківській області окупанти використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень - понад 100.

Ситуація на Харківщині: що відомо

Нагадаємо, що росіяни готують наступ ще на одному напрямку під Харковом. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків.

В ISW розкрили, як ЗСУ зможуть захистити Харків від російських бомб і ракет. Десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території країни-агресора РФ.

У РНБО попередили, що РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові. Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу та виснажливу війну проти України. Кремль може повторити у Харкові жорстку стратегію.

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