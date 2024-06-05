РФ стягує на кордон із Харківщиною нові війська: де наступають росіяни

Речник Національної гвардії Руслан Музичук повідомив, що російська окупаційна армія переміщує на Харківський напрямок, на кордон з Україною, нові підрозділи, зокрема мотострілецькі, для підтримки штурмів.
"Втрати противника протягом цих тижнів змушують його переміщувати до цього району підрозділи для поповнення та підтримання спроб наступальних дій, а також для утримання займаних ділянок", - розповів він для LIGA.net.
Водночас Сили оборони не дають ворогу просуватися, ведуть ефективну оборону, подекуди контратакують.
За словами Музичука, армія РФ намагається наступати в напрямку Липців, щоб витіснити українські підрозділи із займаних позицій. Окрім того, окупанти ведуть наступальні дії з напрямків населених пунктів Глибоке та Лук'янці.
Для розвідки місцевості у Харківській області окупанти використовують безпілотники ZALA, "Орлан" та поєднують з БпЛА типу "Ланцет". За добу нацгвардійці збили 39 ворожих дронів, за тиждень - понад 100.
Наступ Росії 2024 - бої на Харківщині
Вранці 10 травня російські окупанти пішли на прорив кордону в Харківській області з боку Курської, Бєлгородської та Брянської областей. Почалася негайна евакуація цивільного населення. Напередодні на тій ділянці фронту фіксували угруповання ЗС РФ у 50 тисяч особового складу.
За підсумками боїв у Харківській області російські окупанти станом на 12 травня окупували шість сіл у прикордонній зоні - Стрілече, Пильне, Красне, Борисівку, Огірцеве і Плетенівку. Практично всі вони були в "сірій зоні". Без введення резервів на цю ділянку фронту ситуація загрожує стати критичною, вважають аналітики.
На тлі наступу російських військ на північ Харківської області змінилося керівництво ОТУВ "Харків". Новим командувачем став Михайло Драпатій, який прийшов на зміну Юрію Галушкіну.
Російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини, свідчить звіт аналітиків Інституту вивчення війни за 15 травня.
У Харківській області ситуація на фронті наближається до критичної, а російські окупанти можуть атакувати в напрямку Сум. Про це заявив 14 травня начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов. За його словами, атаки росіян у Харківській області триватимуть ще три-чотири дні, після чого війська РФ, як очікується, "зроблять рішучий наступ у напрямку Сум".
Ситуація на Харківщині: що відомо
Нагадаємо, що росіяни готують наступ ще на одному напрямку під Харковом. Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що російські війська можуть розпочати наступальні дії на Золочівському напрямку, що на північному заході від міста Харків.
В ISW розкрили, як ЗСУ зможуть захистити Харків від російських бомб і ракет. Десяток західних країн нещодавно частково або повністю зняли обмеження на використання Україною зброї, наданої Заходом, для завдання ударів по військових цілях на території країни-агресора РФ.
У РНБО попередили, що РФ може повторити жорстокий сценарій Алеппо у Харкові. Олександр Литвиненко наголосив, що Росія налаштована на довгу та виснажливу війну проти України. Кремль може повторити у Харкові жорстку стратегію.
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