Наступ РФ на Харківщині став провалом: в The Telegraph рознесли самовпевненість росіян

Незалежно від мети наступу Росії, окупанти зіткнулися з більшим опором, ніж очікували, зазначили у виданні.

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Російський наступ у Харківській області остаточно провалився за всіма параметрами / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 66 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗС України

Російський наступ у Харківській області, розпочатий на початку травня, став повним провалом. Необдумані дії російського військового командування призвели до невдачі. Про це пише британське видання The Telegraph.

Як зазначає видання, можна лише припускати, з якою метою росіяни влаштували наступ на Харківщині. Ймовірно, ціль окупантів була захопити сам Харків або створити буферну зону в цій області. Також цей наступ могли викорисатити, щоб відволікти увагу ЗСУ від Донбасу. Однак, незалежно від мети, через місяць після початку наступу, його результати незначні.

"Наступ Росії до Дня Перемоги провалився за всіма пунктами. Україна може дякувати стійкості своєї втомленої піхоти, передбачливості своїх лідерів, поспішним постачанням боєприпасів зі Сполучених Штатів і, рівною мірою, чистій дурості та надмірній самовпевненості лідерів Росії", - йдеться у матеріалі. відео дня

Якщо метою росіян було захоплення Харкова, то окупанти зазнали невдачі за кілька днів. Російські війська застрягли у Вовчанську в вуличних боях. Якщо ціллю було створення буферної зони, наступ не просто провалився, а призвів до серйозних негативних наслідків для РФ.

У матеріалі зауважили, що протягом двох років адміністрація Байдена забезпечувала Україну одними з найкращих боєприпасів - боєприпасами великої дальності. Однак, боячись "ескалації", президент США обмежив їх використання. Бити американською зброєю дозволялося лише на окупованій території України.

"Наступ до Дня Перемоги – і загроза, що насувається на понад мільйон цивільних у Харкові – змінили думку Байдена. 31 травня він послабив обмеження на українську зброю американського виробництва, дозволивши їй завдавати ударів по цілях на північ від кордону з Росією", - підкреслило видання.

The Telegraph наголосив, що незалежно від мети наступу РФ, росіяни зіткнулися з більшим опором, ніж очікували. Україна перекинула цілі батальйони чи навіть бригади з інших районів, щоб відповісти на наступ окупантів. Більше того, українська армія була добре озброєна, що дозволило їй успішно утримати свої позиції та посилити їх на півночі.

Дозвіл Україні від США на удари по РФ американською зброєю - подробиці

Нагадаємо, адміністрація Байдена дозволила Україні наносити удари по території РФ, але з обмеженням на атаки лише в межах прикордонних регіонів, звідки окупанти атакують Україну. Згодом державний секретар США Ентоні Блінкен офіційно підтвердив дозвіл ЗСУ бити по РФ американською зброєю.

Удари по Росії / Інфографіка: Главред

Українські військові на Харківщині вже використовують західну зброю для ударів по позиціях окупантів на території РФ. За 2,5-3 місяці ЗСУ зможуть кардинально переломити хід бойових дій на фронті, повідомив командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" Юрій Федоренко.

Як повідомляв Главред, дозвіл ЗСУ на використання західної зброї для ударів по території Росії створить загрозу для авіації окупантів на підступах до українського кордону. Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак наголосив, що таке рішення вплине на ведення війни та планування контрнаступальних дій.

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