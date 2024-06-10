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ЗСУ здійснили "потужний ривок" і контратакували у Харківській області - ISW

Юлія Закрепа
10 червня 2024, 08:05оновлено 10 червня, 08:44
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Президент України Володимир Зеленський 8 червня заявив, що окупантам "не вдалося" успішно провести наступальні операції на півночі Харківської області.
ЗСУ здійснили 'потужний ривок' і контратакували у Харківській області - ISW
ЗСУ наступають на Харківщині / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

9 червня українські сили здійснили контратаку на північ і північний схід від міста Харкова.

Аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що російські "воєнкори" стверджували, що ЗСУ нібито невдало контратакували біля Глибокого, і готувалися контратакувати у Вовчанську 8 і 9 червня.

Російський блогер розповідав, що війська РФ начебто захопили кілька українських позицій і просунулися в районі Липців, та почали штурм агрегатного заводу у Вовчанську, передає ISW.

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Президент України Володимир Зеленський 8 червня заявив, що окупантам "не вдалося" успішно провести наступальні операції на півночі Харківської області, і що українські війська продовжують зміцнювати свої позиції в цьому районі.

Водночас радник США з національної безпеки Джейк Салліван 9 червня зазначив, що війська РФ не досягли значного прогресу на півночі Харківської області за останні дні.

Українська організація з відкритим кодом Frontelligence Insight 9 червня заявила, що спостерігала невелику кількість підрозділів російських окупантів, які прибули поблизу Сумської та Чернігівської областей. Вона оцінила, що ці війська РФ наразі не можуть досягти значних результатів, якщо ці підрозділи здійснять наземну атаку на Україну.

Також Frontelligence Insight писало, що невелике російське угруповання, ймовірно, зможе досягти навіть меншого територіального просування на полі бою, ніж те, що російські сили вже досягли на півночі Харківської області.

ЗСУ здійснили 'потужний ривок' і контратакували у Харківській області - ISW
Що відбувається на Харківщині / фото: ISW

Видання Sky News повідомило, що неназване українське військове джерело заявило, що пілотований літак ЗСУ 9 червня завдав удару по російському командному пункту в Бєлгородській області з невстановленої зброї, і що наслідки атаки з'ясовуються.

У британській пресі писали, що це був перший випадок, коли український пілотований літак завдав удару по військовій цілі в Росії.

На геолокаційних кадрах, опублікованих 9 червня, видно пожежу в невстановленій будівлі поблизу Центрального Ракитянського району Бєлгородської області, хоча причина пожежі на кадрах незрозуміла.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков визнав, що сталася пожежа в нежитловому будинку в Ракитянському районі, але заявив, що російська ППО нібито збила кілька повітряних цілей над областю.

Російське опозиційне видання "Астра" писало, що українські війська завдали удару по складу боєприпасів у Ракитянському районі.

Нагадаємо, що ЗСУ стабілізували ситуацію на півночі, але окупанти почали наступ на іншому напрямку. Через загрозу ударів з HIMARS росіяни стали рідше використовувати ракетні системи С-300 і С-400 для обстрілу Харківської області.

Експерт Юліан Рьопке повідомив, що ЗСУ пішли в контратаку і звільнили кілька кварталів Вовчанська. Для перекидання підкріплення з південного на північний берег річки Вовча, ЗСУ використовували німецький танковий мостоукладач Biber.

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