ЗСУ роблять унікальні військові операції, але потрібно багато зброї - Данілов

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що ВСУ в своєму наступі ламають всі усталені канони сучасних воєн, але такі бої вимагають постійних і великих постачань зброї. Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
"В ході активних бойових дій українська армія робить неможливе, ламає всі усталені теорії і практики ведення сучасних воєн. Сили оборони України успішно виконують завдання наступу і контрнаступу в умовах рівності або навіть чисельної меншини залучених сил і засобів. Реалізують завдання без переваги в повітрі. Випадок безпрецедентного характеру", - сказав він.
Данілов також зазначив, що бійці ЗСУ роблять унікальні військові операції без критичної переваги за всіма параметрами (як це заведено за стандартами ведення війни).
"У якої армії НАТО є такий досвід і такі залізні... нерви? Але диво української стійкості вимагає постійних і значно більших постачань озброєння. Це питання - одне з головних на засіданнях Ставки, зусиль президента та уряду. І щоб не забувати: Росія − Карфаген сучасності і буде зруйнована", − підсумував Данілов.
Контрнаступ ВСУ
В Інституті вивчення війни вранці 3 липня повідомили, що Збройні сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.
Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.
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