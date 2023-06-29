УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Просування буде повільним": західні ЗМІ пояснили, що гальмує контрнаступ ЗСУ

Альона Вороніна
29 червня 2023, 09:02 оновлено 29 червня, 09:04
674
Кілька причин заважають українським військовим швидше рухатися вперед і звільняти окуповані території.

Украинские военные
Контрнаступ ЗСУ гальмують кілька причин/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко через кілька причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американського військового.

відео дня

Зазначається, що проводити наступ швидко також заважає відсутність ефекту раптовості, який був тоді, коли захисники України досить швидко звільнили від окупантів великі території на Харківщині.

Крім цього, зараз у російських окупантів немає таких логістичних проблем, які були на правобережжі Херсонської області.

Тому просування українських воїнів вперед може бути повільним, і це буде важка боротьба, зазначають співрозмовники видання. Але при цьому наголошується, що українці роблять усе правильно, намагаючись зберегти максимум життів.

Також зазначається, що позитивний результат для контрнаступу мають прицільні удари по складах зброї та логістиці російських окупантів. Таким чином вдається погіршити здатність загарбників опиратися наступу, тому з часом справи захисників України на фронті можуть піти легше.

"На початкових етапах наступ уже показав результати та засвідчив, що як би росіяни не старалися, вони не можуть втримати вже захоплені землі, тож про окупацію якихось нових територій годі й казати", – наголошується у матеріалі.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж країна-агресорка Росія окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що ЗСУ "перемололи" майже 3 роти окупантів лише на одному напрямку за добу. Окупанти намагалися атакувати українські позиції, але в них нічого не вийшло.

Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони України перехопили в окупаційної армії Росії ініціативу і просуваються на полі бою. Противник замінував місцевість, чинить потужний опір і несе великі втрати. Українські війська як і раніше потребують військової допомоги.

У той же час державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все необхідне для перемоги у війні проти Росії. Зараз контрнаступ українських сил перебуває на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться упродовж найближчих тижнів і місяців.

Читайте також:

війна в Україні ЗСУ вторгнення Росії контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

ПВК Вагнер з Білорусі не загрожує, бойовиків розділять на 4 частини - Подоляк

ПВК Вагнер з Білорусі не загрожує, бойовиків розділять на 4 частини - Подоляк

09:38 Політика
"Просування буде повільним": західні ЗМІ пояснили, що гальмує контрнаступ ЗСУ

"Просування буде повільним": західні ЗМІ пояснили, що гальмує контрнаступ ЗСУ

09:02 Україна
НАТО піде на пряму війну з Росією в разі підриву Запорізької АЕС – Коваленко

НАТО піде на пряму війну з Росією в разі підриву Запорізької АЕС – Коваленко

09:00 Ексклюзиви
Всі головні новини

Останні новини

10:18

Конфлікт довкола лікарні Мечникова в Дніпрі: головлікар звинуватив Філатова у брехні щодо документів

10:09

Борошно не потрібне: як приготувати рибу, яка точно не розвалиться

10:01

"Скляний дах кафе рознесло на уламки": політик з Колумбії описав атаку на КраматорськФотоВідео

09:51

У РФ трьох генералів підозрюють у сприянні бунту Пригожина: у Мережі дізналися деталі

09:38

ПВК Вагнер з Білорусі не загрожує, бойовиків розділять на 4 частини - Подоляк

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

09:22

"Не викидайте залишки мила": дівчина придумала, як їх застосувати з користюВідео

09:02

"Просування буде повільним": західні ЗМІ пояснили, що гальмує контрнаступ ЗСУ

09:01

"У Путіна - важка ситуація": Небоженко назвав єдиний вихід для диктатора

09:00

Полякова викрила Байонсе в плагіаті на неї

Реклама
09:00

НАТО піде на пряму війну з Росією в разі підриву Запорізької АЕС – КоваленкоЕксклюзив

08:43

Лукашенку ще страшніше, ніж ПутінуПогляд

08:42

Звали назад, давали гарантії: російська актриса засудила війну розповіла, як її звали в РФ

08:31

Дівчина сходила в секонд-хенд і заробила 10000 доларів: що вона там знайшлаВідео

08:22

Основні події контрнаступу ЗСУ будуть у найближчі тижні та місяці – Блінкен

08:17

З днем народження, сестро: щирі привітання та душевні картинки

08:13

"Путін ослаблений": Шольц оцінив вплив змови Пригожина на диктатора РФ

07:25

У кафе було дитяче свято: волонтер із США розповів про удар РФ по КраматорськуФото

06:43

На Запоріжжі та Харківщині пролунали вибухи: РФ атакувала балістичними ракетами

06:22

Що тепер робитиме Пригожин?Погляд

05:30

Гороскоп на липень 2023 для Близнюків: криза, витрати і нова любовВідео

Реклама
05:00

Всіх чіпав за руки і поцілував дитину: Путін обурив дивною поведінкоюВідео

04:30

Для Путіна 2024-й стане останнім роком при владі - Золотарьов

04:00

Церковне і не тільки: яке сьогодні свято і у кого День ангела 29 червня

03:15

Політик розповів, за яких обставин "оскаженілий" Путін зможе вдарити ядерною зброєю

02:50

Ілон Маск регулярно вживає наркотики для того, щоб не стати зомбованим - ЗМІ

02:20

"Пригожин згорів, але показав, що так можна": Путіна може усунути третя сила – політолог

01:35

Експерт спрогнозував, чи дасть заколот Пригожина поштовх рейтингу Путіна

01:00

Як одна столова ложка коли може очистити брудну піч

28 червня, середа
23:46

"З ним було не "ОК": джерела в Міноборони РФ підтвердили арешт Суровікіна

23:27

Мадонну знайшли без свідомості у власному будинку: вона в реанімації

23:08

"Тварюка": на концерті Дубцової в Білорусі, люди принизили і вигнали співачкуВідео

23:04

Розірвалась печінка: військовий опинився в операційній після побиття капітаном

22:27

Скидають тіла у братські могили: окупанти на Херсонщині виявили понад 60 жертв від повені

22:06

Росіянка побила українку прямо на сцені: організатори нахабно вигнали постраждалу

22:01

Дружина Юрія Нікітіна поскаржилася на безглузде випускне вбрання дочки продюсера

21:33

Армія України просувається, перехоплено стратегічна ініціатива - Залужний

21:28

Дружина Віктора Павліка озвучила діагноз молодшого сина

21:03

Був "почесним вагнерівцем": пропагандисти повідомляють про затримання Суровікіна

20:56

"Українська команда" передала засоби від комірів для 15 000 бійців на передовій: "Потрібні не менше, ніж зброя"

20:49

Байден назвав Путіна "ізгоєм у всьому світі" та натякнув на його програш у війні

Реклама
20:44

У КНР ухилилися від позиції щодо кордонів України на 1991 рік і хочуть "діалогу"

20:34

Віталій Портников. Російські військові проти КремляВідеоблоги

20:22

Головоломка складніша, ніж здається: лише одиниці знайдуть зайву машину

19:57

Знищили 13 "Кинджалів": командир зенітників Яременко отримав звання Героя України

19:47

Володимир Дантес показав рідкісне фото старшого на 15 років рідного брата

19:37

Пригожин у Білорусі може бути небезпечним: експерт назвав два головних сценарії

19:20

Путін наговорив собі на статтюПогляд

18:50

"Вагнерівців" у Білорусі мало для нападу на Україну - Зеленський

18:35

Притягують фінанси немов магніт: 3 знака жінок, яких люблять гроші

18:29

Чому Путін зачастив зі зверненнями: політолог - про важливу причину

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Персони
Олег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новини
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослини
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тиждень
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти