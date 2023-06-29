"Просування буде повільним": західні ЗМІ пояснили, що гальмує контрнаступ ЗСУ

Кілька причин заважають українським військовим швидше рухатися вперед і звільняти окуповані території.

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Контрнаступ ЗСУ гальмують кілька причин/ колаж: Главред, фото: ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 28 ОМБр імені Лицарів Зимового Походу

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко через кілька причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на американського військового.

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Зазначається, що проводити наступ швидко також заважає відсутність ефекту раптовості, який був тоді, коли захисники України досить швидко звільнили від окупантів великі території на Харківщині.

Крім цього, зараз у російських окупантів немає таких логістичних проблем, які були на правобережжі Херсонської області.

Тому просування українських воїнів вперед може бути повільним, і це буде важка боротьба, зазначають співрозмовники видання. Але при цьому наголошується, що українці роблять усе правильно, намагаючись зберегти максимум життів.

Також зазначається, що позитивний результат для контрнаступу мають прицільні удари по складах зброї та логістиці російських окупантів. Таким чином вдається погіршити здатність загарбників опиратися наступу, тому з часом справи захисників України на фронті можуть піти легше.

"На початкових етапах наступ уже показав результати та засвідчив, що як би росіяни не старалися, вони не можуть втримати вже захоплені землі, тож про окупацію якихось нових територій годі й казати", – наголошується у матеріалі.

Контрнаступ ЗСУ

Раніше міністр оборони Великої Британії Бен Воллес заявив, що українські військові під час літнього контрнаступу уже звільнили близько 300 квадратних кілометрів територій України, які раніше контролювали російські окупанти. Це більше, ніж країна-агресорка Росія окупувала під час "масштабного" зимового наступу російських загарбників.

У пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що ЗСУ "перемололи" майже 3 роти окупантів лише на одному напрямку за добу. Окупанти намагалися атакувати українські позиції, але в них нічого не вийшло.

Головнокомандувач ВСУ Валерій Залужний заявив, що Сили оборони України перехопили в окупаційної армії Росії ініціативу і просуваються на полі бою. Противник замінував місцевість, чинить потужний опір і несе великі втрати. Українські війська як і раніше потребують військової допомоги.

У той же час державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Україна має все необхідне для перемоги у війні проти Росії. Зараз контрнаступ українських сил перебуває на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться упродовж найближчих тижнів і місяців.

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