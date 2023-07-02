Вучич анонсував "ескалацію" у Косово через контрнаступ ЗСУ

Президент Сербії заявив, що контрнаступ українських військових може розпочатись "завтра післязавтра".

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Вучич заявив, що контрнаступ ЗСУ призведе до ескалації в Косово / Коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка, УНИАН

Українські військові вже скоро можуть почати основну фазу свого контрнаступу на півдні. Однак президент Сербії Александр Вучич раптово заявив, що на фоні наступу українських військових у Косово може відбутися ескалація. Про це він заявив в інтерв'ю сербському телебаченню.

Він додав, що прем'єрміністр Косово Альбін Курті нібито хоче бути схожим на Володимира Зеленського, тому "піде у наступ" на Косово та Метохію.

Вучич запевняє, що великий контрнаступ українських військових почнеться вже "завтра-післязавтра".

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"Коли це почнеться, а я очікую, що це почнеться завтра-післязавтра, в найближчі дні, тоді ви побачите додатковий наступ на Косово і Метохію. Тому я прошу сербів остерігатися, щоб всі, хто думає, що ці нелюди можуть на них напасти, сховалися. Я боюся, що цей терор стане ще більш лютим, він (прем'єр Косово – Главред) представив себе в ролі Зеленського, нового великоалбанського лідера, який об'єднає всі албанські країни", – сказав Вучич.

Контрнаступ ЗСУ

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний раніше заявив, що армія перехопила у російських окупантів ініціативу на полі бою. Йде просування вперед. Противник замінував місцевість, чинить серйозний опір і несе великі втрати.

Держсекретар США Ентоні Блінкен вважає, що в України всі шанси на перемогу у війні з агресором Росією. На думку чиновника, контрнаступ тільки почався. Ключові події на фронті відбудуться найближчими тижнями або місяцями.

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов сказав, що Україна має намір вийти на кордони 1991 го до кінця 2023 року. Буде докладатися максимум зусиль для реалізації завдання.

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