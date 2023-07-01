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"Буде довго і криваво - ніяких ілюзій": генерал Міллі оцінив контрнаступ

Дмитро Відоменко
1 липня 2023, 12:37 оновлено 1 липня, 12:41
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Розпочатий Україною літній контрнаступ буде тривалим і "кривавим", сказав керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі.
Марк Міллі
За словами Міллі, досягнення успіху українською армією займе багато часу / фото defense.gov, УНІАН

Розпочате ВСУ в червні контрнаступ на російських окупантів буде довгим і "дуже кривавим". Про це заявив керівник Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі, повідомляє британське видання The Guardian.

За словами Міллі, досягнення успіху української армії займе багато часу. І він не здивований, що поки прогрес контрнаступ набагато повільніше, ніж деякі експерти змогли б передбачити, а комп'ютери – змоделювати.

"Війна на папері і реальна війна – це різні речі. На реальній війні гинуть реальні люди. Справжні люди стоять на передовій і справжні люди сидять в цих машинах. Справжні тіла розриваються в шматки від вибухівки. Я говорив, що це займе шість, вісім, 10 тижнів, це буде дуже важко. Це буде дуже довго і дуже, дуже криваво. І ніхто не повинен мати ніяких ілюзій з цього приводу", — сказав Міллі.

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Війна в Україні

Раніше Reuters з посиланням на військових експертів повідомляло, що Сили оборони України чекають важкі випробування контрнаступу. Українські війська віддалені від основної лінії оборони Росії, а значить зазнають втрат перед тим, як до неї доберуться. Але говорити про успіх або провал контрнаступу ЗСУ ще рано.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк висловив упевненість, що війна країни-агресора Росії проти України може завершитися раніше 2024 року. Однак, за його словами, потрібно займатися плануванням тільки після конкретних успіхів ЗСУ.

Заступник Міністра оборони України Ганна Маляр увечері 15 червня розповіла, що на фронті зараз йде наступ і оборонні дії. На різних напрямках і районах відбуваються бої - ЗСУ впевнено просуваються. Водночас ворог на Сході продовжує концентрувати значну кількість сил та підтягує резерви з інших напрямків. Відомо, що з півдня на схід було переміщено ворожий підрозділ десантно-штурмових військ.

В Інституті вивчення війни (ISW) відзначали, що українські військові 15 червня продовжували проводити контрнаступальні дії щонайменше на 3-х напрямках фронту і досягли певних успіхів. Зокрема, були проведені успішні дії на північ і північний захід від Бахмута. Крім цього захисники України просунулися до кілометра на Заході Донеччини і продовжують спроби поліпшити свої тактичні позиції біля Вугледара.

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війна Росії та України Марк Міллі
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