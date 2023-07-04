Максимальне знищення сил РФ: Данілов назвав завдання контрнаступу

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, останні дні контрнаступу ЗСУ є "особливо врожайними".

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ЗСУ діють спокійно, виважено, крок за кроком - Олексій Данилов / 93 ОМБр Холодний Яр, УНІАН

Головне завдання Сил оборони України на даному етапі українського контрнаступу ‒ максимальне знищення техніки і живої сили ворога. Про це секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов написав на своїй сторінці в сервісі мікроблогів Twitter.

"Сили оборони України на даному етапі активних бойових дій виконують завдання номер один — максимальне знищення живої сили, техніки, складів пального, боєкомплектів, командних пунктів, артилерії і сил ППО російської армії", - йдеться в тексті.

За словами Данілова, останні дні є "особливо врожайними" і підкреслив, що "війна на знищення дорівнює війні за кілометри", тобто чим більше техніки і солдатів армії агресорів буде знищено, тим більше територій буде звільнено.

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"Чим ефективніше перше, тим більше другого. Діємо спокійно, виважено, крок за кроком", — підкреслив секретар РНБО.

Контрнаступ ВСУ

В Інституті вивчення війни вранці 3 липня повідомили, що Збройні сили України здійснили контрнаступні операції на шести ділянках фронту. На деяких з них домоглися успіхів.

Видання The Washington Post з посиланням на американського військового писало, що контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна прагне до звільнення захоплених військами країни-агресора Росії територій. Для повноформатної реалізації контрнаступальної операції ВСУ потрібен час. Захід повинен прискорити постачання зброї.

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