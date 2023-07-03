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ЗСУ успішно наступають на шести ділянках фронту - ISW

Юлія Куришко
3 липня 2023, 08:58 оновлено 3 липня, 09:05
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Українські військові продовжують наступ на флангах навколо Бахмута.
ВСУ
ЗСУ атакують на на шести напрямках фронту / Колаж: Главред, фото: 53-тя ОМБр імені Володимира Мономаха, 35-та ОБрМП імені Михайла Остроградського

В Інституті вивчення війни повідомили, що Збройні сили України здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту. На деяких із них досягли успіхів.

"2 липня українські війська здійснили контрнаступальні операції на шести ділянках фронту і на деяких з них досягли успіхів. ЗСУ вели наступальні операції на Лиманському напрямку, в районі Бахмута, на лінії фронту Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями та на заході Запорізької області", - йдеться у повідомленні аналітиків Інституту вивчення війни - ISW.

Українські бійці продовжують невстановлений наступ на флангах навколо Бахмута.

відео дня

Російські джерела стверджують, що ЗСУ продовжували контрнаступ на південь та південний захід від Оріхова у західній частині Запорізької області. Таким чином, українські сили просунулися до позицій російських траншів у районі Роботине в 12 км на південь від Оріхова. У цих окопах тривають бої. Деякі російські джерела продовжують описувати ці контрнаступальні операції ЗСУ як "дрібні" тактичні дії.

1 і 2 липня Міноборони Росії стверджувало, що російські війська успішно відбили українську десантну атаку біля Антонівського мосту на Херсонщині. Водночас деякі російські блогери, всупереч повідомленням МО зазначили, що бої все ще тривають, і що українські сили утримують окремі позиції біля Антонівського мосту станом на 2 липня.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, що на Бахмутському напрямку ЗСУ за добу просунулися до кілометра. На флангах навколо Бахмута за добу Сили оброни просунулися на відстань від 600 до 1000 метрів.

ЗСУ просунулися на Донеччині та Запоріжжі, ворог чіпляється за Бахмут. Сили оборони України просунулися на півдні та сході на глибину фронту від 1,2 до 1,5 кілометрів, вигризаючи у ворога кожен метр, сказала Ганна Маляр.

ЗСУ захопили стратегічну ініціативу та оточують окупантів у Бахмуті. Підрозділи Збройних сил України захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і продовжують широкий наступ в цьому районі.

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