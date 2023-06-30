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Український контрнаступ досяг прогресу - Кірбі

Ангеліна Підвисоцька
30 червня 2023, 22:31 оновлено 30 червня, 22:36
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США обіцяють підтримувати Україну, щоб контрнаступ ЗСУ точно був успішним.
ВСУ, Джон Кирби
Контрнаступ ЗСУ досяг прогресу / Колаж: Головред, фото: 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, Вікіпедія

Українські військові пішли у контрнаступ і він вже досягнув певного прогресу. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Він стверджує, що США постійно підтримують зв'язок з Україною щодо контрнаступу. Америка обіцяє продовжувати надавати підтримку, щоб контрнаступ був успішним.

"Вони тримають нас у курсі, й ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм у контрнаступі, чи то шляхом навчань – а як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригад – чи то через додаткові засоби і, звичайно, порадами та інформацією", – сказав Кірбі.

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Він акцентував на тому, що рішення про темпи і напрямок наступу ухвалює виключно українська сторона.

"ЗСУ досягли певного прогресу. І вони самі говорили про те, що він не такий значний, як їм хотілося б, але, знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, і будемо продовжувати це робити", – додав Кірбі.

Контрнаступ ВСУ

Український літній контрнаступ чекає успіх, а недавні скромні досягнення є лише" превью " до прийдешніх результатами. Про це раніше заявив Міністр оборони України Олексій Резніков

Міністр відкидає сумніви в успіху літнього контрнаступу і заявляє, що деокупація кількох сіл протягом останніх тижнів була "не головною подією" в запланованому Києвом наступі. Також Резніков заявив, що ЗСУ досягли "певних успіхів", про які Генеральний штаб не розголошує, щоб не наражати на небезпеку війська.

Україна має все необхідне для перемоги у війні проти країни-агресора Росії, до того ж США вже оголосили про надання додаткової допомоги українцям для захисту від російських окупантів.

Зараз контрнаступ українських сил знаходиться на початковому етапі. Основні події на фронті відбуватимуться протягом найближчих тижнів і місяців. Про це раніше сказав державний секретар США Ентоні Блінкен.

Контрнаступ ЗСУ відбувається не дуже швидко з кількох причин. Зокрема, українським військовим заважають швидше рухатися вперед мінні поля, які встановила російська окупаційна армія. Захисникам України доводиться пробиратися крізь такі мінні поля, встановлені загарбниками перед своїми основними позиціями.

Але це не єдина причина, яка гальмує український контрнаступ. Про це повідомляє The Washington Post з посиланням на американського військового.

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