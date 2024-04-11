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"Всім доведеться воювати до кінця": Жорін різко прокоментував закон про мобілізацію

Руслана Заклінська
11 квітня 2024, 16:39
Призовний вік в Україні потрібно було знизити ще більше, оскільки військо потребує молодих здорових людей, заявив заступник командира 3 ОШБр.
'Всім доведеться воювати до кінця': Жорін різко прокоментував закон про мобілізацію
"Гратися з питанням демобілізації взагалі не можна" / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 1 окрема такнкова Сіверська бригада

В час війни з Росією українські військові не можуть дозволити собі такої розкоші як демобілізація. Ухвалений закон про мобілізацію мав бути більш жорстким. Таку думку висловив заступник командира Третьої штурмової бригади Максим Жорін в ефірі телемарафону.

"На сьогоднішній день гратися з цим питанням (демобілізації - ред.) взагалі не можна. Скоріш за все, більшість військових дійсно хоче нарешті повернутися додому, більшість військових втомились", - зауважив військовий.

Жорін наголосив, що особливо це стосується підрозділів піхоти, які безпосередньо знаходяться на передовій і не мають можливості відпочити.

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"Я один з тих військових, який із задоволенням на наступний день після закінчення війни одразу повернусь додому, до своїх цивільних справ. Проте доки йде війна ми не можемо собі дозволити такої розкоші як демобілізація", - сказав він.

За його словами, Збройні Сили України вже мають великі проблеми з кадрами і кількістю особового складу. Тому ослаблювати армію демобілізацією не можна.

"Ми не можемо навіть приблизно якісь перегони влаштовувати по кількості з нашим ворогом... Це може подобатись чи ні, але є реалії. Якщо ми хочемо виграти цю війну, то нам доведеться зібратися всім і воювати до кінця, до певної перемоги. Інакше будь-які демобілізації, будь-які ось ці рухи будуть ослаблювати нашу армію", - підкреслив Жорін .

Військовий зазначив, що ухвалений закон, на його особистий погляд, мав би бути більш жорстким, особливо щодо відповідальності ухилянтів. Жорін наголосив, що не бачить ефективних норм у цьому напрямку.

Також заступник командира 3-ї ОШБр додав, що раніше був прийнятий закон про зниження призовного віку до 25 років, однак вважає, що "більш адекватно було би знизити (призовний вік - ред.) ще, бо військо потребує молодих здорових людей".

"На своєму власному прикладі, на прикладі бійців нашої Третьої штурмової, можу сказати, що молоді люди воюють з іншою енергію. Плюс, вони вже виросли в інший час, на інших прикладах і мають мотивацію. Але враховуючи "завзятість", з якою працювали народні депутати, добре, що прийняли хоч щось", - підсумував Жорін.

Мобілізація в Україні

Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.

У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.

24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Закон про мобілізацію - демобілізація та зміни у мобілізації

Нагадаємо, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. А вже 11 квітня ВР прийняла у другому читанні законопроект №10449 про мобілізацію.

Також 11 квітня комітет національної безпеки та оборони Верховної Ради України затвердив остаточний варіант положень військово-транспортного обов'язку у законопроєкті про мобілізацію. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

Крім цього, з урядового законопроекту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Уряд має розробити протягом 8 місяців новий закон з відповідними положеннями для подання до парламенту.

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