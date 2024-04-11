ТЦК отримає дані від МВС: стало відомо, у кого забиратимуть авто для ЗСУ

МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ.

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У кого можуть забрати авто на війну / колаж: Главред, фото: УНІАН

Сьогодні, 11 квітня, комітет національної безпеки та оборони ВРУ затвердив положення військово-транспортного обов'язку в остаточному варіанті законопроєкту про мобілізацію.

У новому законі про мобілізацію також йдеться про авто, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в рамках виконання підприємствами та громадянами військово-транспортного обов’язку, передає "Судово-юридична газета".

"Так, військово-транспортний обов’язок установлюється з метою задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними) і технікою і поширюється, крім владних органів, на підприємства, установи і організації, у тому числі на залізниці, порти, пристані, аеропорти, нафтобази, автозаправні станції дорожнього господарства та інші підприємства, установи і організації, які забезпечують експлуатацію транспортних засобів, а також на громадян - власників транспортних засобів", - йдеться у новій редакції закону. відео дня

Виконання військово-транспортного обов’язку здійснюється згідно з Мобілізаційним планом України. МВС надасть для ТЦК відомості про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування ЗСУ та інших військових формувань в особливий період.

Відповідні дані про водні транспортні засоби, а також про трактори, сільськогосподарську техніку передають до ТЦК також Мініфраструктури, Держпродспоживслужба та інші. "Мобілізувати" авто також можуть, якщо у власності людини більше 1 транспортного засобу, автомобіль можуть мобілізувати.

Мобілізація в Україні Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації. У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років. 24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.

Нагадаємо, що 11 квітня Верховна Рада проголосувала за закон про мобілізацію. "За" проголосувало 283 народні депутати.У свою чергу народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Телеграм-каналі повідомив, що законопроект про мобілізацію прийнято в цілому.

Стало відомо, що залишили в законі про мобілізацію. Військові вважають, що закон, який розглядається народними депутатами, не покращить ситуації з поповненням резервів ЗСУ.

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