У Міноборони пояснили, чому демобілізацію прибрали із законопроекту про мобілізацію

Генеральний штаб Збройних сил України висловив побажання, щоб норми щодо демобілізації військових розглядалися в окремому законопроєкті. Таке рішення прийняли з огляду на ситуацію на фронті та з оцінкою можливих ризиків. Про це заявив речник Міноборони Дмитро Лазуткін в ефірі телемарафону.
"Норма про демобілізацію спочатку була присутньою у законопроєкті. Через 36 місяців.. Але наразі були побажання від Генерального штабу, який розуміє оперативну ситуацію, який розуміє загрози і ризики, які стоять перед державою. Ми не можемо зараз ухвалювати поспішних рішень. Ясна річ, що популістських думок дуже і дуже багато", - пояснив речник.
За його словами, слід пам'ятати, що збройна агресія Росії триває, а наступ окупантів йде практично по всій лінії фронту. Тому наразі послабити Сили оборони України не можна.
"Вочевидь є доручення від парламентського комітету розробити протягом 8 місяців новий закон, який буде стосуватися безпосередньо ротації та демобілізації", - розповів Лазуткін.
Водночас речник наголосив, що усі рішення в Україні приймаються, "щоб уникнути негативного впливу на обороноздатність країни". Лазуткін зауважив, що робота над новим законопроєктом виконуватиметься у взаємодії між Міноборони й Генштабом.
"Генеральний штаб, очевидно, володіє повною картиною і повною ситуацією, яка є, і перспективами. І, знову ж таки, маємо відштовхуватися від усіх сценаріїв, зокрема й не дуже оптимістичних. Зважуються всі моменти, щоб не було такого, що десь будуть прориви або десь буде ослаблення оборони України", - cказав він.
Мобілізація в Україні
Мобілізація в Україні - комплекс заходів, які проводяться з 2014 року у зв'язку з військовим вторгненням Російської Федерації.
У період із 2014 до 2015 року Київ провів шість хвиль часткової мобілізації, під час якої до армії призивали переважно громадян із досвідом військових дій або строкової служби в армії віком від 20 до 60 років.
24 лютого 2022 року Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Київ оголосив загальну мобілізацію. До лав Сил оборони і безпеки призиваються військовозобов'язані громадяни (переважно - чоловіки) віком від 27 до 60 років.
Мобілізація в Україні – зміни до закону про мобілізацію
Як повідомляв Главред, 10 квітня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки завершив розгляд законопроєкту про мобілізацію і підготував його до другого читання. Законопроєкт зазнав істотних змін порівняно з початковою редакцією після опрацювання у Комітеті, повідомив голова комітету Олександр Завітневич.
Також з урядового законопроекту про мобілізацію виключили положення про демобілізацію і ротацію військовослужбовців. Головком ЗСУ Олександр Сирський ініціював це виключення, надіславши лист до міністра оборони Рустема Умєрова, де закликав терміново внести зміни. Уряд підтримав цю пропозицію та готує окремий законопроект з відповідними положеннями для подання до парламенту.
Крім цього, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №11079 щодо мобілізації засуджених осіб. За проголосували - 281 народний депутат.
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