Усього "значно більше": що увійде до першого пакета нової допомоги США

Пакет допомоги перевищуватиме останній транш, який було відправлено Україні на суму 300 млн доларів.

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США готують перший пакет нової допомоги / president.gov.ua, Вікіпедія

Адміністрація Байдена готує "більший за звичайний" пакет військової допомоги Україні після остаточного схвалення законопроєкту Майка Джонсона на 61 млрд доларів, пише Politico з посиланням на двох американських чиновників.

Пакет включатиме бронетехніку на додаток до артилерійських снарядів і засобів ППО. Серед іншого - нова партія Bradley, старі Humvees, бронетранспортери M113, а також ракети.

Повідомляється, що Пентагон усе ще вносить "останні штрихи" в новий транш і плекає сподівання, що зможе якомога швидше відправити техніку та снаряди - одразу ж після підписання документа Байденом.

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Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги і великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Допомога США Україні - головне

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його мають передати на підпис президенту США Джону Байдену.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде в Україну за кілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в межах пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, імовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерію.

У коментарі NBC News Зеленський сказав, що "молиться, щоб нова допомога дала шанс на перемогу".

"Я думаю, що ця підтримка справді зміцнить Збройні сили. Я молюся, щоб у нас з'явився шанс на перемогу. Якщо Україна справді отримає озброєння, якого потребують тисячі солдатів", - відповів президент.

В американській армії вже готові почати нові поставки Україні, підкреслив американський конгресмен-республіканець Томас Кейн.

Увечері 22 квітня Зеленський провів телефонну розмову з Байденом за підсумками голосування в Палаті представників.

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