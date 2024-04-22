Україна може втратити важливого партнера у війні: усі подробиці

Золотарьов відповів, чим загрожує перетягування Китаєм на свій бік країн, які допомагають Україні зброєю.

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Наразі Макрон наполягає на знятті всіх "червоних ліній" щодо допомоги Україні Колаж: Главред, фото: УНІАН, 18 окрема бригада армійської авіації

Франція може змінити свою позицію щодо війни в Україні і почати наполягати на заморожуванні бойових дій, дійшов висновку директор аналітичного центру "Третій сектор", політолог Андрій Золотарьов.

В інтерв'ю Главреду він зазначив, що Франція неодноразово змінювала позицію.

"Ми не раз бачили по Франції, яка то як голуб миру стрімко намагається зберегти обличчя Путіну, то трансформується в доволі жорстку позицію, кажучи, що немає "червоних ліній" і що вона теж володіє ядерною зброєю, відповідаючи таким чином на агресивну російську риторику", - висловився експерт.

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Хто такий Андрій Золотарьов Андрій Володимирович Золотарьов (нар. 15 травня 1965, Дніпропетровськ) - український політолог, керівник Центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), повідомляє Вікіпедія.

З огляду на те, що Макрон набагато більш публічна людина, ніж Шольц, то не виключено, що позиція Франції може змінитися, і вона більш активно підтримуватиме плани заморожування війни, упевнений Золотарьов.

Золотарьов підкреслив, що поки що наявні "мирні формули" - і Папи римського, і Бразилії, і Китаю - полягають у тому, що Україна повинна буде обміняти мир на свої території.

"Тому можливе перетягування Франції на китайський бік може вплинути на її позицію щодо України. Вона, як я вважаю, повністю не згорне підтримку України, але докладатиме певних зусиль, щоб підштовхувати її до важкого компромісу", - пояснив експерт.

Французькі війська в Україні – що варто знати

Париж не відкидає відправки в Україну своїх військ. Серед міст, що розглядаються Макроном, куди можуть відправити іноземний контингент, - Одеса.

Загалом Макрон вважає, що Захід має змінити стратегію щодо війни Росії проти України та відмовитися від "червоних ліній". Як писала газета The Wall Street Journal, французький президент намагався зробити пряме послання Путіну, що західні столиці не відкидають військових варіантів. З цього приводу Макрон вже розмовляв із Байденом та Шольцем.

Тим часом у Росії вже марять французькими військами в Україні. За непідтвердженими даними "російської розвідки", в Україну нібито збирають до 2 тисяч військових.

Крім того, відправкою військ до України зацікавилися Литва та Естонія.

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