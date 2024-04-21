УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну

Яна Ставська
21 квітня 2024, 17:26
За словами президента, фронт вдасться "стабілізувати", а може й допомогти Україні перехопити ініціативу.
Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну
Росія продовжує атакувати ЗСУ на більшості напрямків / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Президент Володимир Зеленський подякував американським конгресменам за схвалення нового траншу багатомільярдної допомоги, зауваживши, що будь-які зволікання у цьому напрямку призведуть до важких втрат на передовій.

У коментарі NBC News Зеленський сказав, що "молиться, аби нова допомога дала шанс на перемогу".

"Я думаю, що ця підтримка справді зміцнить Збройні сили. Я молюся, щоб у нас зʼявився шанс на перемогу. Якщо Україна справді отримає озброєння, якого потребують тисячі солдатів", - відповів президент.

відео дня

Він додав, що США "треба довести цю справу до фіналу", маючи на увазі голосування за законопроєкт у Сенаті.

"Хочемо зробити все якомога швидше, а не через 6 місяців, щоб вони (солдати, - Главред) мали змогу рухатися вперед", - висловився президент.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики

У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій.

Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін.

Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Зокрема, Україні потрібна далекобійна зброя, оскільки Україна все ще продовжує зазнавати втрат, бо зброя ЗСУ не така далекобійна, як у росіян. Серед пріоритетів також засоби ППО.

На запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, а чи просто продовжити бойові дії, Зеленський наголосив на критичних потребах української армії.

"Це залежить від того, коли ми справді отримаємо зброю на місці. Як ви сказали, якщо ми отримаємо її за півроку - ну, у нас процес застопорився на півроку і ми зазнали втрат на кількох напрямках. Втрати у людях і техніці. Зараз у нас зʼявився шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому ця допомога нам необхідна", - пояснив Зеленський.

Допомога США Україні - головне

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його повинні передати на підпис президенту США Джон Байдену.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде до України через декілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

Вас також можуть зацікавити новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні ЗСУ Володимир Зеленський військова допомога війна Росії та України
Реклама

Головне за день

ЗСУ можуть перейти у наступ, пакет допомоги США руйнує масштабні плани РФ – Маломуж

ЗСУ можуть перейти у наступ, пакет допомоги США руйнує масштабні плани РФ – Маломуж

18:18 Україна
РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів

РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів

17:41 Україна
Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну

Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну

17:26 Україна
Всі головні новини

Популярне

Кіркоров викинув свою наречену з машини посеред дороги 22139

Кіркоров викинув свою наречену з машини посеред дороги

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України 8463

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України

Потужна магнітна буря обрушилася на Україну: врізав майже 7-бальний шторм 5178

Потужна магнітна буря обрушилася на Україну: врізав майже 7-бальний шторм

Коли фронт відчує американську допомогу? 2123

Коли фронт відчує американську допомогу?

Останні новини

18:18

ЗСУ можуть перейти у наступ, пакет допомоги США руйнує масштабні плани РФ – Маломуж

17:41

РФ битиме по максимуму: у ЗСУ назвали цілі ракетних ударів окупантів

17:26

Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну

17:19

"Мені прийшла повістка": Сергій Притула зізнався, чому зараз не на фронті

17:03

Злата Огнєвіч показала рідкісний знімок своєї прекрасної мами

Україні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - КлочокУкраїні потрібні договори з країнами Заходу, як в Ізраїля та Японії - Клочок
16:53

"Більше сил": Мусієнко розкрив, коли відбудеться потужний контрнаступ України

16:47

Не варто викидати вчорашнє картопляне пюре: які 3 апетитні страви можна з нього приготуватиВідео

16:23

Не тільки Patriot: Зеленський назвав зброю, яка захистить міста від ракет Росії

15:59

Розстріл копів під Вінницею: затриманим військовим загрожує "вишка"

Реклама
15:25

Удар по окупантах РФ у Севастополі: у ВМС натякнули, куди влучили ракетиФото

15:24

"У заявах РФ панічні нотки": в ОП відповіли на істерику росіян після рішення Конгресу США

15:11

Путініст-хокеїст Фетисов напав з образами на Макрона

14:37

Зірка "Одного разу під Полтавою" розповіла, як болісно переживає розлучення з чоловіком

13:49

Як почистити маслюки і не забруднити руки: проста порада допоможе грибникам

13:49

Віталій Капранов розкрив обставини смерті брата-близнюка

13:36

Росіяни намагаються прорватись до Часового Яру: розвідка Британії розкрила ситуацію

13:33

Окупанти обстріляли Одесу: у місті прогримів вибух, є постраждалі

13:19

Будуть заморозки, дощі й мокрий сніг: синоптик попередив про погіршення погоди

13:18

"Нікого не треба": син путіністів Рудковської та Плющенка зрікся сестри

12:53

Гороскоп Таро на тиждень з 22 по 28 квітня: Ракам - похід до лікаря, Водоліям - тріумф

Реклама
12:37

Кохана Дмитра Кулеби показала рідкісне фото з міністром

12:14

Стягують важку бронетехніку: росіяни атакують позиції ЗСУ на Бахмутському напрямку

12:05

У Севастополі прогриміли вибухи: партизани повідомляють про загиблих і поранених окупантів

11:56

Китайський гороскоп на завтра 22 квітня: Бикам - стрес, Драконам - серйозна небезпека

11:36

Хто з українців має право на щомісячну виплату: у Пенсійному пояснили

11:34

Фінансовий гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня: Козероги вирішать проблеми, Рибам - розчарування

11:26

Гороскоп на тиждень з 22 по 28 квітня: Дівам - великі неприємності, Тельцям - дорога

10:58

Коли Україна отримає перший транш зброї: у Пентагоні розкрили, що ввійде в пакет

10:28

Возз'єднання Spice Girls і купа зірок: Вікторія Бекхем хвацько відзначила ювілейВідео

09:55

РФ може змінити плани на новий наступ у червні: в ISW розкрили "страх" окупантів

09:26

Гороскоп на завтра 22 квітня: Скорпіони - слухайте своє тіло, Ракам - серйозні зміни

09:19

У Раді розповіли, як військовозобов'язаним оновити дані без походу в ТЦК

08:55

РФ готує нові жорстокі атаки по енергетиці України: чи готуватись до блекауту

08:29

Росіяни активізують удари дронами та ракетами найближчими тижнями - ISW

08:20

Церковне свято 22 квітня: що заборонено робити на преподобного Феодора

07:48

Кабмін розробляє нові покарання для уклоністів: Малюська розповів про плани

07:35

Оптична ілюзія для найкмітливіших: потрібно знайти інше слово за 4 секунди

06:26

Весь світ відійшов на півкроку від прірвиПогляд

05:48

Салат залишатиметься свіжим більше місяця: жінка поділилась секретом зберігання

04:05

"Це основна мета": РФ перейшла в наступ на стратегічне місто - офіцер ЗСУ

Реклама
03:30

Гороскоп на травень 2024 для Левів: що принесе останній місяць весниВідео

02:30

РФ націлилася на два міста: полковник назвав напрямки наступу окупантів

01:35

Коли закінчиться війна в Україні: астролог назвав точну дату

00:38

У сказі почав обзиватися: Медведєв незадоволений рішеннями США про допомогу Україні

20 квітня, субота
23:54

Сенат США готовий розглянути законопроект про допомогу Україні: дата голосування

22:53

"Закликаю швидко надіслати пакет": Байден відреагував на підтримку допомоги Україні

21:53

Коли фронт відчує американську допомогу?Погляд

21:52

"Дуже вагомий пакет": Зеленський подякував США за допомогу Україні

21:30

Потужна магнітна буря обрушилася на Україну: врізав майже 7-бальний шторм

20:51

Кіркоров викинув свою наречену з машини посеред дороги

Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається дата
Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочки
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти