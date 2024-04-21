Зеленський відповів, чи допоможе нова допомога США виграти Україні війну

За словами президента, фронт вдасться "стабілізувати", а може й допомогти Україні перехопити ініціативу.

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Росія продовжує атакувати ЗСУ на більшості напрямків / Колаж: Главред, фото: Офіс президента, 56 окрема мотопіхотна Маріупольська бригада

Президент Володимир Зеленський подякував американським конгресменам за схвалення нового траншу багатомільярдної допомоги, зауваживши, що будь-які зволікання у цьому напрямку призведуть до важких втрат на передовій.

У коментарі NBC News Зеленський сказав, що "молиться, аби нова допомога дала шанс на перемогу".

"Я думаю, що ця підтримка справді зміцнить Збройні сили. Я молюся, щоб у нас зʼявився шанс на перемогу. Якщо Україна справді отримає озброєння, якого потребують тисячі солдатів", - відповів президент. відео дня

Він додав, що США "треба довести цю справу до фіналу", маючи на увазі голосування за законопроєкт у Сенаті.

"Хочемо зробити все якомога швидше, а не через 6 місяців, щоб вони (солдати, - Главред) мали змогу рухатися вперед", - висловився президент.

Затримка з військовою допомогою США Україні - у чому ризики У Білому визнали, що невирішена ситуація з ухваленням законопроєкту про допомогу ЗСУ в Конгресі поставила під удар становище української армії на передовій. Координатор Ради нацбезпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі визнав, що через відсутність допомоги та великий дефіцит боєприпасів українські військові змушені переходити на другу і третю лінії оборони. Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що ситуація на фронті залежатиме від того, чи отримає Україна допомогу від США. Якщо Вашингтон зможе надати Києву допомогу, то наприкінці 2024 року Україна диктуватиме власні умови про припинення війни. В іншому разі наступного року умови диктуватиме російський диктатор Володимир Путін. Видання The Washington Post пише, що "політична дисфункція Вашингтона", яка виражається в нездатності США вирішити питання військової підтримки України, може призвести до того, що Київ може отримати допомогу занадто пізно, коли вже буде складно не допустити катастрофи. У матеріалі йдеться про те, що протягом року Україна може втратити "незліченну кількість життів". Можливий і сценарій прориву фронту.

Зокрема, Україні потрібна далекобійна зброя, оскільки Україна все ще продовжує зазнавати втрат, бо зброя ЗСУ не така далекобійна, як у росіян. Серед пріоритетів також засоби ППО.

На запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, а чи просто продовжити бойові дії, Зеленський наголосив на критичних потребах української армії.

"Це залежить від того, коли ми справді отримаємо зброю на місці. Як ви сказали, якщо ми отримаємо її за півроку - ну, у нас процес застопорився на півроку і ми зазнали втрат на кількох напрямках. Втрати у людях і техніці. Зараз у нас зʼявився шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому ця допомога нам необхідна", - пояснив Зеленський.

Допомога США Україні - головне

20 квітня 2024 року Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. В рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Далі законопроєкт відправлять на розгляд Сенату США. Після схвалення сенаторами його повинні передати на підпис президенту США Джон Байдену.

Після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде до України через декілька днів. Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

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