Армії потрібен більший радіус дії: Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються

Україні потрібне конкретне озброєння для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних.

https://glavred.net/ukraine/armii-nuzhen-bolshiy-radius-deystviya-zelenskiy-nazval-bez-chego-vsu-ne-spravyatsya-10559810.html Посилання скопійоване

Володимир Зеленський розповів про потреби ЗСУ / колаж: Главред, фото: 14 ОМБ, скріншот телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з конгресменами США в понеділок у Києві заявив, що найважливішим пакетом допомоги є "пакет ППО".

"Ми отримали інформацію, буквально щойно, що знову була атака на центр Харкова. Влучили по телевежі, знищили фактично і вони це роблять щодня. Б'ють по тих територіях, які поблизу лінії фронту, поблизу кордонів, намагаючись змусити людей покинути їх. Харків стоїть, але це дуже складно для них. Тому ми говоримо, що ППО - це позиція номер один", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, "ми потребуємо також дуже конкретних озброєнь для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних. Ми говоримо про необхідність, безумовно, озброєння, яке має більший радіус дії, і так само дуже важлива для нас позиція №3 за значимістю - це артилерійські снаряди".

відео дня

Зеленський зустрівся з конгресменами одразу після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом. "Говорили про те, як ми можемо якнайшвидше після ухвалення рішення отримати пакети військової допомоги та надати їх нашим воїнам на фронті. Він почув про наявний дефіцит, і ми розуміємо, що найбільш важливим як першим пакетом є пакет ППО", - сказав Зеленський.

У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив також, що "під час зустрічі обговорили макрофінансову підтримку, військову допомогу, зокрема, потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіусу дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримку в розвитку української оборонної промисловості".

"Також поговорили про конфіскацію заморожених активів російських терористів, підтримку України на шляху до НАТО, гарантії безпеки, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру", - написав також він.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред