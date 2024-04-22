УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Армії потрібен більший радіус дії: Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються

Олексій Тесля
22 квітня 2024, 22:28
Україні потрібне конкретне озброєння для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних.
Зеленський натякнув на розширення ППО
Володимир Зеленський розповів про потреби ЗСУ / колаж: Главред, фото: 14 ОМБ, скріншот телеграм Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з конгресменами США в понеділок у Києві заявив, що найважливішим пакетом допомоги є "пакет ППО".

"Ми отримали інформацію, буквально щойно, що знову була атака на центр Харкова. Влучили по телевежі, знищили фактично і вони це роблять щодня. Б'ють по тих територіях, які поблизу лінії фронту, поблизу кордонів, намагаючись змусити людей покинути їх. Харків стоїть, але це дуже складно для них. Тому ми говоримо, що ППО - це позиція номер один", - сказав Зеленський.

За словами Зеленського, "ми потребуємо також дуже конкретних озброєнь для того, щоб можна було допомогти військовим захистити цивільних. Ми говоримо про необхідність, безумовно, озброєння, яке має більший радіус дії, і так само дуже важлива для нас позиція №3 за значимістю - це артилерійські снаряди".

відео дня

Зеленський зустрівся з конгресменами одразу після телефонної розмови з президентом США Джо Байденом. "Говорили про те, як ми можемо якнайшвидше після ухвалення рішення отримати пакети військової допомоги та надати їх нашим воїнам на фронті. Він почув про наявний дефіцит, і ми розуміємо, що найбільш важливим як першим пакетом є пакет ППО", - сказав Зеленський.

У своєму телеграм-каналі Зеленський повідомив також, що "під час зустрічі обговорили макрофінансову підтримку, військову допомогу, зокрема, потребу в артилерійських снарядах, ракетах дальнього радіусу дії, засобах РЕБ і БпЛА, бойовій авіації та підтримку в розвитку української оборонної промисловості".

"Також поговорили про конфіскацію заморожених активів російських терористів, підтримку України на шляху до НАТО, гарантії безпеки, Українську формулу миру та участь США в першому інавгураційному Саміті миру", - написав також він.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

Більше новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини США Володимир Зеленський війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Консульських послуг не буде: запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном

Консульських послуг не буде: запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном

00:31 Україна
Армії потрібен більший радіус дії: Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються

Армії потрібен більший радіус дії: Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються

22:28 Україна
Всі плакали і стояли на колінах: на Вінниччині попрощались із убитим поліцейським

Всі плакали і стояли на колінах: на Вінниччині попрощались із убитим поліцейським

22:24 Україна
Всі головні новини

Популярне

З духом гнильці : путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову 17171

"З духом гнильці": путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики 16574

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку 6913

Закон про мобілізацію в Україні: у Раді розкрили, чого очікувати через півроку

Пішов проти Меган Маркл: принц Гаррі вирішив долю своїх дітей 3454

Пішов проти Меган Маркл: принц Гаррі вирішив долю своїх дітей

Останні новини

00:48

У леголаса проблеми: Кеті Перрі публічно насварила Орландо Блума

00:31

Консульських послуг не буде: запроваджено жорсткі обмеження для чоловіків за кордоном

22 квітня, понеділок
23:57

Ексдружина Потапа розповіла, як його син реагує на "зашквари" зіркового тата

22:28

Армії потрібен більший радіус дії: Зеленський назвав, без чого ЗСУ не впораються

22:24

Всі плакали і стояли на колінах: на Вінниччині попрощались із убитим поліцейськимФотоВідео

Андрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь МосквиАндрій Золотарьов: Мирний план Китаю – за рахунок України на користь Москви
22:11

Україна може втратити важливого партнера у війні: усі подробиці

21:41

Молодість збережеться надовго: чим потрібно вмитися 23 квітня - прикмети дня

21:41

"Раніше, ніж ви думали": у Конгресі натякнули на терміни нових поставок Україні

20:52

За цей рецепт вас носитимуть на руках: шикарний салат за хвилинуВідео

Реклама
20:52

Росія не зможе окупувати Часів Яр до 9 травня: ворог зосередив удар на двох напрямках

20:42

Байден розкрив деталі нових поставок: Зеленський про подробиці важливої розмови

20:33

Атака на телевежу в Харкові: як мешканці регіону можуть дивитися українське телебачення

20:04

"Я його не впізнала": Огнєвіч розкрила деталі військової служби-тата пенсіонера

19:55

Після цього робота ТЦК: у ЗСУ попередили, що тільки законом про мобілізацію не обійдеться

19:50

Снаряди для ЗСУ: Боррель назвав терміни перших поставок в Україну

19:34

Погода почне змінюватися: синоптик сказала, коли прийде потепління

19:10

Як працює ракета-перехоплювач в системі ППОПогляд

19:09

Пекін на боці Москви: розкрито позицію Китаю щодо війни в Україні

18:34

Росія заявила про захоплення Новомихайлівки: у ЗСУ спростовують

18:17

Окупанти просуваються вперед: Умеров назвав причину успішних дій ворога

Реклама
18:16

"З духом гнильці": путініст Галкін злетів з котушок і налетів на Пугачову

18:09

Потужний вибух і стовп диму: з'явилося відео "прильоту" по телевежі в ХарковіФотоВідео

17:36

Депутати ВР закликали Нобелівський комітет виключити вірменського проксі Кремля з номінантів на премію миру

17:23

РФ кидає всі сили на штурм: Зеленський розкрив головну небезпеку на фронті

17:18

Убивство поліцейського: підозрюваних відправили за ґрати - що вони говорили в судіВідео

17:05

Пішов проти Меган Маркл: принц Гаррі вирішив долю своїх дітей

17:04

Німеччина зірвала поставку Україні бронемашин MRAP: у Bild розкрили справжню причину

16:49

Ядерна зброя в Польщі: Захарова пригрозила Варшаві прямим ударом

16:48

Літнього перемир'я не буде: Зеленський твердо відповів на пропозицію Макрона

16:44

Вагітна четвертим дружина 64-річного Тігіпка показала рідкісне фото з політиком

16:19

Полк десантників кинули на штурм: у ЗСУ розповіли про підкріплення на сході

16:09

Як поливати кімнатні рослини: жінка назвала помилку, яка є "смертним вироком"

16:04

Окупанти хочуть оточити Часів Яр: військовий розкрив загрозу на трьох напрямках

16:00

"Молоді люди сьогодні потрібні": Зеленський розповів, навіщо знижувати вік мобілізаціїВідео

15:59

Тільки найуважніший побачить леопарда в джунглях за 8 секунд: складна загадка

15:51

Знову не в ті двері: Філіп Кіркоров "вислужився" перед диктатором Путіним

15:37

Зеленський про французькі війська в Україні: Я тільки "за"

15:34

Вустами немовляти: 7-річна донька Гордона і Бацман жорстко вилаяла Путіна і РФ

15:16

Кома і болісна летальна хвороба: росЗМІ розкрили страшний діагноз Кадирова

15:12

Чому мало українців від 18+ до 30+: учений пояснив і дав песимістичний прогноз

Реклама
14:57

Ядерна зброя НАТО в Польщі: Дуда видав серйозну заяву

14:56

У чому різниця між червоною, білою та жовтою цибулею: де яку використовувати

14:49

Влітку будуть "казкові" квіти: 3 рослини, які потрібно обов'язково обрізати навесні

14:33

Частину областей накриють заморозки: синоптик попередила про небезпечну погоду

14:19

Мирні переговори з РФ: коли Україну можуть починати підштовхувати до компромісу

14:11

"Померли клітини мозку, але співає відмінно": дружина співака-путініста Носкова видала маячню

14:10

"Він повернувся": у популярної української ведучої рецидив онкології

13:53

2 фактори вплинуть на подальшу ситуацію в Україні: Золотарьов озвучив прогноз

13:51

Стопами бабусі: онук Пугачової показав свою позицію і довів росіян до істерики

13:26

Як правильно заварювати чай: експерт назвав поширені помилки, які псують напій

^
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиціїЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церкви
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти