Прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде до України через декілька днів.

Зазначається, що значна сума виділена для поповнення запасів оборони США, а ще мільярди будуть використані для закупівлі систем оборони США, які, за словами українських посадовців, дуже потрібні, передає New York Times.

Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

Що відомо про The New York Times?

The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.