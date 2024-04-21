Коли Україна отримає перший транш зброї: у Пентагоні розкрили, що ввійде в пакет

Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету.

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Коли Україна отримає військову допомогу від США / колаж: Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Прессекретар Пентагону генерал-майор Патрік Райдер заявив, що після підписання закону про військову допомогу США перший транш озброєння надійде до України через декілька днів.

Зазначається, що значна сума виділена для поповнення запасів оборони США, а ще мільярди будуть використані для закупівлі систем оборони США, які, за словами українських посадовців, дуже потрібні, передає New York Times.

Представники США публічно не сказали, яку зброю Сполучені Штати надішлють Києву в рамках пакету, але Патрік Райдер повідомив під час брифінгу, що, ймовірно, буде включено більше боєприпасів для протиповітряної оборони та артилерія.

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"У нас є дуже надійна логістична мережа, яка дозволяє нам дуже швидко переміщувати матеріальні засоби, як ми це робили в минулому. Ми можемо перевезти (озброєння - ред.) протягом кількох днів", - підкреслив він.

Що відомо про The New York Times? The New York Times - американська щоденна газета, базується в Нью-Йорку. The New York Times висвітлює внутрішні, національні та міжнародні новини, а також містить статті, звіти про розслідування та огляди. Як одна з найстаріших газет у Сполучених Штатах, вона є однією з головних газет країни. Станом на 2023 рік The New York Times отримала 137 Пулітцерівських премій, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. Україна отримає пакет допомоги у розмірі 60,84 мільярдів доларів. Загальна сума, яку передбачає законопроект - 95 мільярдів доларів.

Палата представників США підтримала конфіскацію активів РФ для України. Необхідну кількість голосів він набрав у Палаті представників США. "За" проголосували 360 конгресменів, "проти" - 58 конгресменів.

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