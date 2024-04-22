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Байден розкрив деталі нових поставок: Зеленський про подробиці важливої розмови

Олексій Тесля
22 квітня 2024, 20:42
Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників.
Зеленський, Байден
Володимир Зеленський провів розмову з Джозефом Байденом / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом, під час якої обговорив надання першого пакета оборонної допомоги Україні.

"Провів телефонну розмову з президентом США Джо Байденом за підсумками голосування в Палаті представників. Президент запевнив, що в разі схвалення і Сенатом негайно підпише закон. Я вдячний Джо Байдену за неослабну підтримку України та за справжнє глобальне лідерство", - написав Зеленський у Telegram.

Глава держави уточнив, що в розмові з президентом США "наголосив на двопартійній підтримці законопроєкту й особистій ролі спікера Майка Джонсона та лідера меншості Хакіма Джеффріса. Інше рішення Палати представників - дозволити конфіскацію російських активів - посилає потужний сигнал усім нашим партнерам".

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Він також розповів Байдену про російський повітряний терор тисячами ракет, дронів і бомб. Зокрема, про удар по харківській телевежі буквально за кілька хвилин до розмови. "Це чіткий намір Росії зробити місто непридатним для життя", - зазначив Зеленський.

"Ми обговорили перший пакет оборонної допомоги після ухвалення закону. Маю запевнення президента, що він буде швидким і потужним та посилить наші протиповітряні, далекобійні та артилерійські можливості", - додав президент України.

Допомога США Україні: останні новини по темі

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Військова допомога Україні від США

США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден.

Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників".

Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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Володимир Зеленський військова допомога Джо Байден війна Росії та України
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