'Раніше, ніж ви думали': у Конгресі натякнули на терміни нових поставок Україні

В американській армії вже готові почати нові поставки Україні, повідомив Томас Кейн.

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У США розповіли про нові поставки Україні / колаж: Главред, фото: ОПУ

Американський конгресмен-республіканець Томас Кейн прокоментував питання поставок військової допомоги Україні від США після результативного голосування в Конгресі.

Як повідомляє Telegram-канал Ukraine NOW, в американській армії вже готові почати нові поставки Україні.

"Щодо питання часу (відправки допомоги Україні) це станеться раніше, ніж будь-хто може подумати. Сьогодні вранці ми зустрілися з 82-ю повітряно-десантною дивізією (США, - ред.), ми говорили з нашими людьми. Вони готувалися до цього", - заявив Кейн.

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Подробиці нового пакета допомоги Україні

Водночас Кейн наголосив, що нинішня версія законопроєкту щодо додаткового фінансування іноземної допомоги - включно з Україною - містить низку поліпшень порівняно із сенатською версією, зазначає Європейська правда.

Він нагадав про положення REPO, яке дозволить конфіскувати заморожені активи Росії у США, а також вимогу до власника TikTok продати бізнес некитайській компанії.

"Усі ці речі, усі ці зусилля потребували часу, щоб об'єднати зусилля і знайти те двопартійне рішення, яке - я сподіваюся - до кінця тижня пройде через Сенат США, а потім після підпису (президента. - Ред.) набуде чинності як закон", - додав Кейн.

Його колега, демократ Білл Кітінг окремо підкреслив, що в Палаті представників "завжди була велика підтримка" допомоги Україні.

"Ви, напевно, помітили, що в Конгресі США речі не відбуваються дуже швидко в наші дні. І це прикро. Але двопартійний дух, який ми маємо тут, є ознакою того, що ми можемо виконати роботу", - зазначив він.

Допомога США Україні: останні новини за темою

Нагадаємо, у США проголосували за надання Україні найбільшої допомоги. У суботу, 20 квітня, Палата представників підтримала законопроєкт про надання допомоги Україні. У рамках цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярдів доларів.

Раніше повідомлялося про те, що президент України Володимир Зеленський подякував США за допомогу Україні. Президент України сподівається, що законопроєкти швидко будуть підтримані в Сенаті, а потім підписані Байденом.

Як повідомлялося раніше, Сенат США готовий розглянути законопроєкт про допомогу Україні - стала відома дата голосування. Сенат США розгляне законопроєкт про допомогу Україні, який був ухвалений Палатою представників, уже у вівторок, 23 квітня.

Військова допомога Україні від США США вже впродовж кількох місяців не можуть виділити нове фінансування для допомоги Україні. Сенат Сполучених Штатів нещодавно підтримав законопроєкт, яким передбачається надання Україні допомоги в сумі 60 млрд доларів. Однак для набуття цим документом чинності потрібно, щоб його підтримала Палата представників, а потім підписав президент США Джо Байден. Спікер Палати Представників, республіканець Майк Джонсон натякнув, що не винесе на голосування Палати пакетний законопроєкт із допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню, якщо не буде внесено змін щодо кордону з Мексикою. Джонсон заявив, що "нездатність цього пакета врегулювати безпеку кордонів США робить його неприйнятним у Палаті представників". Керівники ключових комітетів Палати представників Конгресу США та спікер Майк Джонсон працюють над альтернативним законопроектом допомоги Україні. Згідно з планами, голосування може відбутися у квітні, а невійськова частина підтримки має стати кредитною. Заставою можуть виступити заморожені російські активи.

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