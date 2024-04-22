Всі плакали і стояли на колінах: на Вінниччині попрощались із убитим поліцейським

20-річний Максим Зарецький загинув, героїчно захищаючи колегу.

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У Вінницькій області попрощалися із загиблим поліцейським Максимом Зарецьким / Колаж: Главред, фото: Нацполіція України

У Вінницькій області попрощалися з 20-річним поліцейським Максимом Зарецьким, якого вбили військові у ніч на 20 квітня. Справжнього Героя поховали на Алеї Слави під звуки гімну та салютних залпів. Про це повідомляє Національна поліція України. Чутливі відео та фото розлетілись у Мережі.

Поліцейського поховали у його рідному місті - Бершаді. В останню путь провести хлопця прийшли його рідні, близькі, його керівники, колеги та знайомі.

Місцеві жителі створили живий коридор. На коліна ставали всі, буде неможливо стримати емоцій.

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Максим півтора роки служив у поліції, роблячи все, щоб зберегти безпеку та правопорядок на вулицях країни. Він загинув героїчно, захищаючи життя свого колеги.

"Перед смертю Максим встиг поранити одного з нападників, чим врятував свого колегу, не маючи ані краплі страху та не зволікаючи ні на мить", - сказав начальник ГУ Нацполіції у Вінницькій області Юрій Пархоменко.

Полковник поліції вручив батькам загиблого хлопця наказ про посмертне присвоєння Максиму Зарецькому спеціального звання - капрал поліції.

"Володимире Володимировичу, Валентино Володимирівно, вся поліція Вінниччини низько схиляє голови перед мужністю та відданістю вашого сина", - сказав він.

У поліції кажуть, що втрата побратима залишає "глибоку рану та нестерпний біль".

Дивіться відео з прощанням загиблого поліцейського Максима Зарецького:

У Вінницькій області попрощалися із загиблим поліцейським Максимом Зарецьким / фото: скріншот

Убивство поліцейського на Вінниччині - останні новини за темою

У ніч на 20 квітня сталася стрілянина в Гайсинському районі Вінницької області. Двоє чоловіків їздили на темній автівці і відкрили стрілянину по поліцейських у той момент, коли правоохоронці зупинили їх для перевірки документів. Унаслідок стрілянини загинув 20-річний поліцейський, його напарник був поранений.

"Максиму було 20 років. З 2021 року він навчався в Національній академії внутрішніх справ і півтора року віддано служив у секторі реагування патрульної поліції. Без єдиного сина залишилися батьки чоловіка. Він був патріотом, надійним товаришем, сумлінним і відданим справі правоохоронцем. Колектив Національної поліції висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого поліцейського", - зазначили в нацполіції.

Пізніше Командування Сухопутних військ ЗСУ офіційно підтвердило, що до вбивства 20-річного поліцейського Максима Зарецького у Вінницькій області причетні військовослужбовці однієї з військових частин. Командування обіцяє максимальне сприяння у всебічному та неупередженому розслідуванні цього випадку.

20 квітня стало відомо про те, що правоохоронці знайшли авто військових із боєприпасами. У машині також були речі, в яких були підозрювані. На них були сліди крові.

21 квітня було затримано підозрюваних у нападі на поліцейських на Вінниччині, внаслідок якого один правоохоронець загинув, а інший дістав поранення. Зловмисників - двох військових, батька і сина, 52 і 26 років, уродженців Вінницької області - затримано за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.

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