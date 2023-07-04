Ворога вибили з позицій і пішли вперед: на півдні ЗСУ знищили три роти РФ

Сили оборони знищили за добу 36 одиниць військової техніки противника на Таврійському напрямку.

https://glavred.net/ukraine/vraga-vyshibli-s-poziciy-i-poshli-vpered-na-yuge-vsu-unichtozhili-tri-roty-vraga-10483006.html Посилання скопійоване

ЗСУ просуваються вперед на Таврійському напрямку / ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

На Таврійському напрямку підрозділи Збройних сил України продовжують просування вперед, повідомив бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони мають просування вперед на Таврійському напрямку. Ворог вибитий з ряду позицій", — написав він у своєму Telegram.

Український воєначальник уточнив, що підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1283 вогневих завдань.

відео дня

"За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали майже три роти", — йдеться в повідомленні.

За словами Тарнавського, Сили оборони знищили 36 одиниць військової техніки противника.

Зокрема:

2 танки;

9 ББМ;

2 гармати Д-30;

4 одиниці БМ - 21"Град";

3 БпЛА"Supercam";

БпЛА"Ланцет";

БпЛА "Орлан-10";

2 гармати 2А36 "Гіацинт-Б";

гармата 2С5 "Гіацинт-з";

зенітний ракетний комплекс "Панцир-з";

зенітний ракетний комплекс 9К330 "Тор";

2 самохідні артилерійські установки 2С3"Акація";

станція РЕБ;

автомобільна техніка.

2 склади боєприпасів ворога;

1 пункт управління.

Повідомлення А. Тарнавського / Скріншот

Контрнаступ ВСУ:

Нагадаємо, на Таврійському напрямку Сили оборони продовжують просування вперед. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань.

За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали майже три роти. Знищено 34 одиниці військової техніки противника.

Раніше повідомлялося, що на Мелітопольському напрямку противник продовжує зосереджувати свої головні зусилля на запобіганні просування українських ударних підрозділів. Тут в одній зі смуг оборони ворог отримав посилення у вигляді артилерійської батареї 2С7 "Піон".

На Бердянському напрямку росіяни намагаються утримати рубежі і проводять певні контратаки.

Раніше на Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень за добу, втрати ворога вбитими та пораненими більше чотирьох рот, також знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника.

Більше новин: