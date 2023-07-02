Ударні сили ЗСУ рвуть оборону РФ: йдуть вперед і закріплюються на нових рубежах

ЗСУ звільняють території на Південному напрямку, розповів Валерій Шершень.

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ЗСУ просуваються на південному напрямку / ОПБр імені гетьмана Богдана Хмельницького, 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців

Авдіївський напрямок є "найгарячішим", там йдуть найбільш інтенсивні бої, розповів прес-секретар об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку Валерій Шершень.

Противник продовжує штурмові дії із завданням заволодіти Мар'їнкою та захопленням Авдіївки. Штурми були відбиті, втрати позицій не допущені, підкреслив він в ефірі інформаційного телемарафону.

"Тільки в районі Мар'їнки сталося 15 штурмів. За минулу добу противник завдав 10 ударів дронами-камікадзе, в основному використовував БПЛА типу квадро. Найбільше дошкуляв в районі Авдіївки. Крім того, тут під час однієї з атак для її підтримки ворог використовував літак. Були обстріляні 10 навколишніх населених пунктів", — сказав Шершень.

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Ситуація на Південному напрямку

На Мелітопольському напрямку противник продовжує зосереджувати свої головні зусилля на запобіганні просування українських ударних підрозділів. Тут в одній зі смуг оборони ворог отримав посилення у вигляді артилерійської батареї 2С7 "Піон".

На Бердянському напрямку росіяни намагаються утримати рубежі і проводять певні контратаки. "Йдуть важкі бої, наші ударні підрозділи мають певне просування, закріплюються на досягнутому, проводять розмінування, триває аеророзвідка місцевості і завдають вогневого ураження артилерією по виявлених цілях противника", — уточнив прес-секретар об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку.

Водночас він зазначив, що поки не час оголошувати, скільки метрів чи кілометрів відвоювала Україна. Таку інформацію оприлюднять, коли це буде доречно.

"Узагальнюючи, минулу добу в зоні дії відповідальності угруповання "Таврія" сталося 19 бойових зіткнень, між тим, застосовуючи танки і реактивні системи залпового вогню і ствольну артилерію, ворог здійснив 562 обстріли наших позицій", — додав Шершень.

Просування ЗСУ на півдні

Раніше на Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень за добу, втрати ворога вбитими та пораненими більше чотирьох рот, також знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

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