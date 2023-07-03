На півдні ЗСУ "перемололи" три роти РФ разом з технікою і просунулися вперед

За добу ЗСУ знищили 34 одиниці військової техніки противника, розповів Олександр Тарнавський.

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ЗСУ завдають ударів по ворогу / 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців, УНІАН

На Таврійському напрямку сили оборони продовжують просування вперед, розповів бригадний генерал, командувач оперативно-стратегічним угрупуванням військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби виконали 1389 вогневих завдань. Про це він повідомив у своєму Telegram.

"За останню добу втрати ворога вбитими і пораненими склали майже три роти. Знищено 34 одиниці військової техніки противника", - наголосив український генерал.

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Зокрема, Силами оборони були знищені:

вертоліт Ка-52;

4 танки;

3 ББМ;

2 гармати Д-30;

БМ - 21"Град";

2 БпЛА"Supercam";

БпЛА"Zala";

гармата 2А36 "Гіацинт-Б";

зенітний ракетний комплекс"Стріла-10";

2 гаубиці "Мста-Б";

автомобільна техніка.

12 складів боєприпасів ворога.

Повідомлення Олександра Тарннавського / Скріншот

Просування ЗСУ на півдні

Раніше повідомлялося, що на Мелітопольському напрямку противник продовжує зосереджувати свої головні зусилля на запобіганні просування українських ударних підрозділів. Тут в одній зі смуг оборони ворог отримав посилення у вигляді артилерійської батареї 2С7 "Піон".

На Бердянському напрямку росіяни намагаються утримати рубежі і проводять певні контратаки.

Раніше на Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень за добу, втрати ворога вбитими та пораненими більше чотирьох рот, також знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

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