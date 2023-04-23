"Треба набратися терпіння": у ЗСУ зробили заяву щодо "висадки військ" на лівобережжі Херсонщини

Армія України працює на полі бою, проведення операцій вимагає дотримання інформаційної тиші, сказала речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

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ЗСУ не готові розкрити інформацію про дії армії на Дніпрі у Херсонській області - ОК Південь / Колаж УНІАН, скріншот Міноборони (ілюстративне фото)

Перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію. Про це заявила представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк.

В ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом вона не підтвердила, але й не спростувала інформацію, згідно з якою ЗСУ нібито форсували Дніпро і вже висадилися на лівому березі Херсонщини.

"Я хочу, щоб всі зрозуміли, що дуже складна робота триває, коли потрібно перетнути таку перешкоду, як Дніпро. Коли лінія фронту проходить такою широкою потужною річкою. Тому умови військової операції вимагають інформаційної тиші, допоки не буде безпечно для наших військових. Тому тут потрібно набратися терпіння", - зазначила Гуменюк.

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Також представниця ЗСУ нагадала, що ворожі війська використовують інформацію як зброю, тому треба дотримуватися тиші. Хороші новини будуть озвучуватися тоді, коли для цього з'явиться можливість.

"Я вже говорила, що у цієї війни є ознаки гібридної війни і тут досить потужний інформаційний фронт. Всі обов'язково дочекаються хороших новин, але ці новини повинні бути хорошими для якомога більшої кількості наших військових", - підкреслила Наталія Гуменюк.

Ситуація у Херсонській області

Речниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк раніше заявила, що окупаційні війська Росії, схоже, готуються до нового "жесту доброї волі" – цього разу з лівобережжя Херсонської області.

За її словами, ворог облаштовує оборонні редути на лівобережжі та мінує узбережжя.

"Це як вже кажуть херсонці на правому березі народна прикмета - вони точно готуються до чергового жесту. Тому що вони спакували намародерене майно, повідправляли, запаслися цивільним одягом і зараз проводять такі дії, це однозначно свідчить про те, що вони готуються", - підкреслила Гуменюк.

У зведенні американського Інституту вивчення війни повідомили, що сили оборони України нібито вже висадилися на лівому березі Херсонської області. За даними аналітиків, 22 квітня ЗСУ зайняли позиції на березі Дніпра північніше міста Олешки і просунулися до північної околиці по трасі на захід від Дачі.

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Контрнаступ ЗСУ: