На Херсонщині партизани ліквідували двох окупантів, які катували цивільних

На окупованій частині Херсонської області партизани ліквідували двох російських загарбників, які катували цивільних.
Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що окупанти, яких ліквідували у селі Великі Копані, регулярно знущалися з місцевих жителів.
Розплата наздогнала загарбників у ніч на 27 квітня.
"Партизанський рух "АТЕШ" оголосив про початок операції "Українська Ніч" й перші результати. Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", – йдеться у повідомленні.
Ліквідація російських окупантів на півдні України
Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Херсонської області було знищено поліцейського-колаборанта, який перейшов на бік ворога. В результаті підриву авто був ліквідований так званий командир взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВД Новокаховського міського відділу ГУ МВС.
Нагадаємо, у Херсонській області в результаті успішних дій партизан був підірваний блокпост російських окупантів разом з бійцями Росгвардії, які там перебували. Партизани руху "Атеш" провели успішну операцію біля Олешок.
Також раніше внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями. Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму.
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