На Херсонщині партизани ліквідували двох окупантів, які катували цивільних

Розплата до російських загарбників прийшла у ніч на 27 квітня, розповіли члени партизанського руху.

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Партизани ліквідували двох окупантів, які катували цивільних на Херсонщині/ Міноборони РФ, "Радіо Свобода"

На окупованій частині Херсонської області партизани ліквідували двох російських загарбників, які катували цивільних.

Про це повідомляє Центр національного спротиву. Зазначається, що окупанти, яких ліквідували у селі Великі Копані, регулярно знущалися з місцевих жителів.

Розплата наздогнала загарбників у ніч на 27 квітня.

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"Партизанський рух "АТЕШ" оголосив про початок операції "Українська Ніч" й перші результати. Так, у ніч із 26 на 27 квітня у селі Великі Копані Олешківського району партизани ліквідували двох окупантів. Ліквідовані росіяни регулярно знущалися з місцевих жителів, але до них прийшла розплата", – йдеться у повідомленні.

Ліквідація російських окупантів на півдні України

Раніше повідомлялося, що на окупованій частині Херсонської області було знищено поліцейського-колаборанта, який перейшов на бік ворога. В результаті підриву авто був ліквідований так званий командир взводу ППС (патрульно-постової служби) ОМВД Новокаховського міського відділу ГУ МВС.

Нагадаємо, у Херсонській області в результаті успішних дій партизан був підірваний блокпост російських окупантів разом з бійцями Росгвардії, які там перебували. Партизани руху "Атеш" провели успішну операцію біля Олешок.

Також раніше внаслідок потужного вибуху, який пролунав у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області вранці 22 квітня, у повітря злетів тепловоз з кадирівцями. Вибух у районі депо був настільки сильним, що в місцевих мешканців тремтіли віконні рами. Після вибуху в небо піднявся великий стовп чорного диму.

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