Українські військові зачищають передову смугу лівобережжя Херсонщини – Гуменюк

Поки що йдеться про контрбатарейну боротьбу. За три дні українським воїнам вдалося досягнути потужних результатів.

https://glavred.net/ukraine/vsu-zachishchayut-peredovuyu-polosu-levoberezhya-hersonshchiny-gumenyuk-10465663.html Посилання скопійоване

ЗСУ зачищають передову смугу лівобережжя Херсонщини/ 59 ОМПБр Якова Гандзюка, скрін

Українські військові зачищають передову смугу лівого берега Дніпра. Проте поки що йдеться про контрбатарейну боротьбу. У той же час в ЗСУ не підтверджують, що українські воїни уже на лівому березі Херсонщини.

Про це повідомила речниця Об’єднаного координаційного центру Сил оборони Півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону. Відповідаючи на запитання, чи є українські військові на лівому березі Дніпра, вона закликала довіряти лише офіційним джерелам і не поспішати з новинами.

"Треба дуже ретельно фільтрувати інформацію і спиратися на офіційні джерела. Хайпом можна дуже сильно нашкодити Силам оборони. Поспішати з новинами не слід", – зазначила речниця.

відео дня

Гуменюк розповіла, що захисники України навіть в умовах постійних обстрілів правобережжя Херсонської області змогли добитися "досить потужних результатів" за останні три доби. Так, вони знищили від 13 до 22 одиниць техніки російських окупантів.

"Нам вдається влучати та нищити артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби ППО ворога. Наша робота по зачищенню передової смуги лівого берега досить потужна. Але працюємо поки що в контрбатарейному режимі", – сказала Гуменюк.

Звільнення півдня України

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на лівому березі Херсонської області. За їхніми словами, захисники України зайняли позиції 22 квітня, але незрозуміло, в якому масштабі та з якою метою.

Представниця Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра – дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

Нагадаємо, Гуменюк заявила про початок операції зі звільнення Криму. Вона зазначила, що вибухи в бухті Чорноморського флоту, які трапилися вранці 24 квітня, можна вважати початком звільнення Криму. Українські ракети вже викликають страх у російських загарбників, оскільки ці вибухи продемонстрували здатність ЗСУ діяти дуже ефективно.

Читайте також: