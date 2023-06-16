На півдні ЗСУ пошарпали окупантів: "перемололи" чотири роти РФ разом з технікою

Підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання.

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Стало відомо про просування ЗСУ на півдні / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

На Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень за добу, втрати ворога вбитими і пораненими більше чотирьох рот, також знищені і пошкоджені 53 одиниці військової техніки противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу сталося 36 бойових зіткнень і 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими і пораненими склали більше чотирьох рот", - написав він у Telegram-каналі.

За інформацією Тарнавського, знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника.

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Зокрема, 12 танків, 6 одиниць БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубиця 2А65 "Мста-Б", 2 БпЛА "Zala" та автомобільна техніка. Також були знищені 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

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