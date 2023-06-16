УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

На півдні ЗСУ пошарпали окупантів: "перемололи" чотири роти РФ разом з технікою

Олексій Тесля
16 червня 2023, 16:39 оновлено 16 червня, 16:47
360
Підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання.
війна, всу
Стало відомо про просування ЗСУ на півдні / 53 ОМБр імені Володимира Мономаха, Українська Добровольча армія

На Таврійському напрямку сталося 36 бойових зіткнень за добу, втрати ворога вбитими і пораненими більше чотирьох рот, також знищені і пошкоджені 53 одиниці військової техніки противника, повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

"Сили оборони продовжують вибивати ворога з нашої землі. За останню добу сталося 36 бойових зіткнень і 578 обстрілів. Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1481 вогневе завдання. Втрати ворога вбитими і пораненими склали більше чотирьох рот", - написав він у Telegram-каналі.

За інформацією Тарнавського, знищено та пошкоджено 53 одиниці військової техніки противника.

відео дня

Зокрема, 12 танків, 6 одиниць БМП, 6 ББМ, 3 МТЛБ, БТР, гаубиця 2А65 "Мста-Б", 2 БпЛА "Zala" та автомобільна техніка. Також були знищені 3 місця зберігання боєприпасів ворога.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни (ISW) припускали, що Сили оборони України висадилися на Лівому березі Херсонської області. За їх словами, захисники України зайняли позиції, але незрозуміло, в якому масштабі і з якою метою.

Представник Оперативного командування Південь Наталія Гуменюк заявила, що перетин Дніпра - дуже складна робота. В умовах проведення ЗСУ військових операцій слід дотримуватися тиші. Хороші новини будуть, але треба дочекатися, коли з'явиться можливість озвучувати подібну інформацію.

Більше новин:

ЗСУ війна Росії та України контрнаступ ЗСУ
Реклама

Головне за день

Багато будинків зруйновані: під ракетної атаки на Київщині постраждала дитина

Багато будинків зруйновані: під ракетної атаки на Київщині постраждала дитина

17:56 Україна
"У ЗСУ шансів немає": Путін видав нову заяву про війну і обізвав усіх українців

"У ЗСУ шансів немає": Путін видав нову заяву про війну і обізвав усіх українців

17:13 Світ
На півдні ЗСУ пошарпали окупантів: "перемололи" чотири роти РФ разом з технікою

На півдні ЗСУ пошарпали окупантів: "перемололи" чотири роти РФ разом з технікою

16:39 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:59

Менше 2 метрів: у Каховському водосховищі критично низький рівень води

17:56

Багато будинків зруйновані: під ракетної атаки на Київщині постраждала дитина

17:47

Смерть, загибель або хвороба Путіна: опозиціонер назвав терміни зміни влади у РФВідео

17:39

"Happy birthday, наша Юля": Сердючка і Quest Pistols виступили для дружини російського олігарха

17:13

"У ЗСУ шансів немає": Путін видав нову заяву про війну і обізвав усіх українцівВідео

У Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала Кинджалами й Калібрами: всі подробиціУ Києві пролунав потужний вибух, РФ атакувала Кинджалами й Калібрами: всі подробиці
16:58

Країни Заходу застосують наземні війська та ракетні удари по Росії - Морозов

16:39

На півдні ЗСУ пошарпали окупантів: "перемололи" чотири роти РФ разом з технікою

16:19

"Погрожував набити морду": на Анну Трінчер у Києві накинувся охоронець ЖК

16:13

Найсмачніші пишні ліниві пиріжки: рецепт п'ятихвилинка, який шукають всіВідео

Реклама
15:52

Розумні японці спеціально вирощують лопухи: куди їх застосовують

15:51

Між військами РФ і ПВК Вагнера може спалахнути війна: експерт зробив прогнозВідео

15:49

Диктатора "можуть сколупнути": однокурсник Путіна розкрив сценарій перевороту у РФ

15:48

Мамкін волонтер: Остапчук виїхав до Греції на корпоратив для олігарха з РФ

15:43

"Він занадто далеко зайшов": експерт розповів, як Путін і Пригожин влаштовують батлиВідео

14:54

В Україні почали будувати величезний канал: де і навіщоВідео

14:46

РФ діє як терорист: у Зеленського припечатали Путіна після удару по Києву

14:06

Росія хоче підірвати ЗАЕС, щоб нав'язати Україні умови Путіна - ЗеленськийВідео

13:56

Від російських обстрілів загинула сім'я на ХерсонщиніВідео

13:45

"А де тут Путін?": війною керує не глава Кремля, він відмовився від впливу – МорозовВідео

13:39

Молодий старий тато: у Аль Пачіно народився син у 83 роки

Реклама
13:25

Не стримували сліз: Мішина вперше за 2,5 роки зустрілася зі своєю мамою із окупованого КримуВідео

13:12

Україні можуть спростити процедуру вступу до НАТО - глава Міноборони ФРНВідео

13:05

"Путін розчавлений прогнозом лікарів": у Мережі розкрили нові подробиці діагнозу

13:04

Остапчук, може, знову стане батьком: дівчину ведучого запідозрили у вагітності

12:59

Гороскоп на завтра 17 червня 2023: Рибам - раптовий заробіток, Тельцям - спокусаВідео

12:42

"Найбільша атака за останні тижні": Кулеба вказав мету ракетного удару РФ по Києву

12:24

Точаться запеклі бої: Росія перекидає свої найбільш боєздатні частини на БахмутВідео

12:23

Назвав фекаліями: глава "Першого каналу" порівняв Голлівуд з кіностудією в РФ

12:22

"Війну програєш і в Україні, і в РФ": у Мережі дізналися про сварку Путіна і Патрушева

12:20

Чому не можна прати у п’ятницю: що означає древня прикмета

12:04

Війна затягнеться ще на два роки, Путін хоче стати автором Третьої світової – МорозовЕксклюзив

11:17

Ютубер придумала геніальний прийом очищення плінтусівВідео

11:06

Розвідка Британії підтвердила ліквідацію генерала РФ в Україні

11:02

Бійці ЗСУ штурмували війська РФ в районі Вугледара і взяли ряд позицій - Генштаб

10:59

"Дві доби боровся з повінню": на Херсонщині фермер героїчно врятував свій урожайВідео

10:45

В Україну з візитом прибув президент ПАР Сиріл РамафосаВідео

10:15

Не від світу цього: астролог Влад Росс назвав три найдивніші знаки зодіакуВідео

10:14

Люди страждають по сей день: для чого СРСР засаджували отруйним борщівником

10:10

Чому огірки ростуть гачком і що зробити, щоб вони стали рівнимиВідео

09:56

Стояли по шию у воді: воїни ССО врятували 5 окупантів, які тонули після підриву ГЕСВідео

Реклама
09:44

Австралія зганьбила РФ: у Москви забрали землю під посольство, Кремль в істериці

09:19

На зустрічі з "воєнкорами" Путін дещо забувПогляд

08:47

Байден підтримує спрощений вступ України до НАТО - Axios

08:47

Контрнаступ ЗСУ дасться високою ціною і потребуватиме багато часу – генерал МілліВідео

08:41

У ГУР рознесли фейк РФ про "поранення Буданова": він сповнений планів і завданьВідео

08:36

Жінка змішала сіль і миючий засіб: її відео набрало 8 млн переглядівВідео

08:08

"Чи готові вони померти?": Зеленський відповів Трампу і Десантісу, які проти допомоги Україні

07:52

ЗСУ нарощують темп контрнаступу: в ISW вказали на успіхи і назвали серйозну проблему

07:22

Іспанія передасть Україні 20 БТР, 4 Leopard і військовий госпіталь

07:05

Неймовірна загадка на уважність: не всі зможуть знайти 4 котів серед тигрів

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїГоловоломки
Привітання
З днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінці
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти