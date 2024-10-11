Ворог вдається до 'кумулятивних атак' на Покровському напрямку та має успіх - ISW

Ворог продовжує просування в напрямку Покровська та захопив ще один населений пункт.

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"Кумулятивні" атаки ворога мають мінімальний успіх / Колаж: Главред, фото: Вікімедіа, скрін з DeepState

Армія країни-агресора Росії просунулася на південний схід від Покровська під час продовження наступальних операцій 10 жовтня. Про це повідомляють аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

За останньою інформацією, російські війська просунулися на схід від Селидового і вздовж залізничної лінії на південь від населеного пункту, а військовий оглядач Костянтин Машовець стверджує, що ворог захопив Желанне Перше.

Аналітики стверджують, що окупанти також атакували українські сили на схід від Покровська в районі Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Проміні, Лисика та Сухого Яру і на південний схід від Покровська біля Калинового, Гірника, Новоселидівки та Цукуриного.

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Машовець називає ці російські штурми "кумулятивними", адже під час них ворог атакує позиції безперервними хвилями ударних груп у надії закріпитися. Штурмові групи РФ зазвичай складаються з піхоти з артилерійською та авіаційною підтримкою.

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)? Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія. Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пиши Вікіпедія.

Покровськ / Інфографіка: Главред

Наступ ворога на Покровськ - останні новини

Нагадаємо, що російські окупанти намагаються оточити місто Селидове в Покровському районі Донеччини. Ворог там останніми днями нарощує тиск на півночі від міста та в районі Маринівки. Окупанти штурмують з ранку до ночі виключно піхотою, без техніки та мають мінімальні успіхи.

Раніше стало відомо, що російські окупанти зосередили свої зусилля нижче від Покровська - у райони Селидового, Вугледара та Курахового. Там вони хочуть розгорнути активні бойові дії.

Напередодні керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко попередив, що загарбники спробують захопити Покровськ в Донецькій області до закінчення поточного року.

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