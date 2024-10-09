Ворог зібрався біля трьох міст: боєць ЗСУ розкрив плани Путіна на жовтень-листопад

Покровську буде дуже важко, Силам оборони треба вистояти і завдати росіянам величезних втрат, сказав Єгор Фірсов.

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ЗСУ наприкінці жовтня-початку листопада відбиватимуть спробу РФ оточити Покровськ - військовий / Колаж: Главред, фото: Нацполіція, ОК Захід (ілюстративне фото)

Російські окупанти зосередили свої зусилля нижче від Покровська - у райони Селидового, Вугледара та Курахового. Там вони хочуть розгорнути активні бойові дії. Наприкінці жовтня-початку листопада ворог здійснить спробу оточити Покровськ. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ, головний сержант роти ударних БПЛА Єгор Фірсов.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що наприкінці жовтня російські окупанти можуть відновити активні наступальні дії в районі Покровська.

На думку військового, ворог піде не "в лоб", а спробує обійти й оточити місто.

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"Покровську буде дуже тяжко. Нам ні в якому випадку не слід розслаблятись. Зараз ми спостерігаємо, що противник продовжує концентруватись трохи нижче від Покровська. Зокрема, Селидове, Вугледар та Курахове. Там вони хочуть розгортати активні бойові дії. Тому так сталось, що бойові дії на Покровському напрямку трішки вщухли. Втім, я вважаю, що наприкінці жовтня, на початку листопада, ворог повернеться безпосередньо до Покровська. Це не будуть лобові атаки. Армія РФ, гадаю, спробує обійти й оточувати місто", - вважає Фірсов.

Завданням Сил оборони в такій ситуації буде вистояти і завдати ворожим силам великих втрат.

"Нашою ж головною задачею є встояти й завдати ворогу величезних втрат. Я вже давно говорив, що хоча ми й втратили Бахмут, але бої за місто призвели до того, що російська ПВК Вагнера була повністю знищена там. Відповідно це призвело й до внутрішньополітичних проблем в Росії. Під Авдіївкою було знищено від 12 тис. особового складу армії РФ. Відповідно така ж задача стоїть і зараз перед нашими підрозділами", - наголосив Єгор Фірсов.

Що відомо про Покровськ / Інфографіка: Главред

Покровськ - що про нього відомо Покровськ (до 2016 року - Красноармійськ) - місто в Донецькій області України, адміністративний центр Покровського району та Покровської міської громади. Центр Покровської агломерації. До початку бойових дій у Покровську проживало близько 60 тисяч осіб. Покровський напрямок залишається однією з найгарячіших ділянок фронту. Покровськ є важливим транспортним вузлом. Він розташований на головній дорозі, яка служить маршрутом постачання інших утримуваних Україною форпостів, таких як Часів Яр і Костянтинівка в Донецькій області.

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